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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

蔣萬安、盧秀燕被黨內視為抗罷2大功臣。（鏡報李智為）

▲蔣萬安、盧秀燕被黨內視為抗罷2大功臣。（鏡報李智為）

圖文／鏡週刊

台灣史上規模最大的「大罷免」第一波投票落幕，24名藍委無一被罷免下台，保住國會最大黨優勢。本刊掌握，藍營利用地方執政優勢，由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜等黨內明星架起區域聯防輔選，成功催出反罷票，823第二波7區罷免投票，也有望全數否決。

尤其，被看好扛起黨內接班梯隊的盧秀燕、蔣萬安，不但各自守住本命區，更積極跨區輔選有成，經此一役大進化，所到之處明顯激起群眾熱情，從地方諸侯躍升藍營隊長，坐穩未來藍軍領頭羊；而原本有望在10月交棒黨魁的朱立倫，在黨內權力核心移轉前，更意外因穩住國會優勢，聲勢回穩。

藍首波抗罷「完封勝」，連帶讓已有交棒準備的朱立倫聲勢回穩。

▲藍首波抗罷「完封勝」，連帶讓已有交棒準備的朱立倫聲勢回穩。

國民黨取得壓倒性勝利，不僅24名藍委不同意票全數高於同意票，更有17人同意票未跨過25％罷免門檻，連涉入貪汙官司遭停職的新竹市長高虹安罷免也被否決，過去半年，從連署罷綠零成案，到大罷免投票未失一席，經歷宛如三溫暖的藍營高層，權力核心也悄然改變。

圖表：726罷免投票結果

圖表：726罷免投票結果

圖表：726罷免投票結果

圖表：726罷免投票結果

黨內輔選人士直言，藍營反罷經歷各縣市死亡連署被司法偵辦，遭31比0幾近羞辱式的成案比後，最後呈現開低走高，甚至連雙北幾個逆風選區，民調不利因素都能克服，關鍵原因在於罷免戰被激化後走向政黨對決，被罷藍委都以大選模式動員組織，「藍營基本盤的投票意向，都是被民進黨跟側翼激出來的。」「罷免區本來就是藍盤大居多，藍綠愈打愈凶，我們的人都衝出來投了，當然反罷贏面就變大。」

藍白凱道反罷，衝出在野陣營氣勢。（鏡報李智為）

▲藍白凱道反罷，衝出在野陣營氣勢。（鏡報李智為）

首波抗罷大成功，藍營一致認為區域聯防作戰奏效，尤其6月中旬罷免投票日確立公告後，成為抗罷方攻防轉捩點，國民黨籍縣市長陸續啟動輔選模式，蔣萬安、盧秀燕、侯友宜陪同在地立委掃街，並跨區馳援其他縣市立委，形成催票三本柱，搭配一場場政策說明會及大型造勢活動，為反罷方凝聚士氣。

輔選人士直言，賴清德總統的團結十講真的是幫了大忙，藍營本來是一盤散沙，但賴的開講一次比一次「驚奇」，不論是「雜質說」，還是「更大的民主」，反而促成藍白陣營大團結，「什麼時候看過藍、白支持者的談資都是總統的談話。」

藍以罷制罷爆出虛假連署爭議，一度重挫藍軍氣勢。

▲藍以罷制罷爆出虛假連署爭議，一度重挫藍軍氣勢。

綠營執政當局拍板站上大罷免浪頭，更讓蔣萬安、盧秀燕等諸侯找到對戰焦點，二人開槓中央，像是針對行政院統刪地方補助款開砲，以及喊話執政黨停止惡罷，專注解決美國關稅問題等作為，從過往溫和形象，轉變成藍營戰神，展現引領議題風向的量能；同時在藍營各地方黨部被抄、選戰資源匱乏的狀況下，二人有效號召出支持者抗罷，雙雙站穩了接班梯隊前沿。


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