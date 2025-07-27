太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

▲勇闖太空競賽，台東學子奪特別獎。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由國家太空中心舉辦的「2025台灣盃太空競賽」27日在屏東旭海舉行頒獎典禮，來自台東的學生隊伍以作品「MaBengBeng」榮獲大會特別獎，展現結合原住民文化與科學精神的創新思維，為地方爭光。台東縣長饒慶鈴及教育處長蔡美瑤也親赴現場，參與火箭組裝廠啟用典禮，向參賽師生表達祝賀與支持。

這場全國性競賽首次舉辦便吸引全台56隊、共638名學生報名參與，歷經初審後，中學組有15隊、大專組8隊晉級，最終共有10組中學與5組大專隊伍、約205位選手進入決賽。透過現場導覽、設計展示與試射交流，不僅展現學生對太空科技的熱情，也提升全民對我國太空發展的認識。

來自台東女中與台東高中的學生組成聯隊，以原住民族文化為出發點，打造出名為「MaBengBeng」的創意作品。命名中的「BengBeng」模擬火箭發射聲響，不僅象徵能量與躍動，也寓意勇敢追夢、探索宇宙的精神。其作品融合火箭設計原理、材料運用與文化意象，展現出跨領域學習與創意思維，深獲評審青睞。

競賽現場也提供學生與其他隊伍及專業人員互動交流的機會，不僅瞭解火箭製作背後的力學與工程邏輯，更從試射過程中學習實作經驗，擴展課堂以外的視野。

縣長饒慶鈴肯定學生的優異表現，強調這不僅是一次競賽，更是一段學習與成長的旅程。她表示，孩子們以在地文化為靈感，將傳統與現代科技融合，展現出台東學生無限潛力與創造力，也讓外界看見未來台灣太空人才的希望。縣府將持續投入資源，強化STEM教育，鼓勵學子勇敢逐夢。

教育處長蔡美瑤則表示，透過這次競賽，學生不但累積實作經驗，也與全國各地優秀隊伍切磋交流，展現出台東在科學教育上的進步與活力。她也強調縣府將持續推動科普教育，讓更多孩子有機會參與國際接軌的學習活動。