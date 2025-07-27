不滿監獄空品差！受刑人「筆刺勒頸」醫師助理　衝動下場判5月

▲東成監獄受刑人攻擊醫師的助理，遭判刑5月。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者黃資真／台東報導

台東東成監獄一名鍾姓受刑人因不滿舍房空氣品質不佳，反應未果，竟在看診時藉口借走原子筆，上前勒住章姓女助理的脖子，持筆攻擊頭頸，檢方依法起訴。台東地院依傷害罪判處鍾男5月，得易科罰金。

判決指出，受刑人鍾男因認為舍房空氣品質不佳，影響他的身體健康，向監獄反應要求改善未果，決定改以激烈手法表達意見，因此在今年6月10日下午2時28分在監獄診間看診時，向莊姓醫師稱喉嚨有病況須借原子筆書寫表達，借走了桌上的原子筆。

未料，鍾男卻起身走向醫師旁的助理章女，以左手環勒頸部、右手持筆攻擊頭部及頸部，現場醫師與聞聲的監獄管理員、病舍視同作業員、衛生科視同作業員迅速上前壓制鍾男，同時間監獄管理員持辣椒噴霧朝鍾男臉上噴灑，合力取走原子筆並將他壓制在地，造成章女受有頭部、頸部擦挫傷。

警詢時鍾男坦承有強制、傷害犯意，但沒有蓄意用筆刺戳頭頸，僅有發力抵住章女脖子，因為被其他人上前拉扯，他收不住力才不小心弄傷對方。而章女告訴意旨雖指鍾男涉重傷害罪、對醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務等罪嫌，但檢方認為章女是表層擦挫傷，未達重傷害程度，她也非領有醫事專門職業證書之醫事人員，故依傷害罪起訴。

法官認為，鍾男以強暴方式妨害章女自由行動，造成其受傷，顯對於他人之身體法益缺乏尊重之觀念，且罔顧他人行動自由，雖表示願賠償8000元，惟章女求償10萬元，雙方金額差距過大而和解破局，考量其犯後坦承犯行，依傷害罪判處5月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。