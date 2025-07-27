　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家裡有「嘶嘶」聲...眼鏡蛇闖台東民宅嚇壞婦人　警出手解圍


▲夏季蛇出沒，利稻警即刻「逮捕」化解危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲夏季蛇出沒，利稻警即刻「逮捕」化解危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

27日上午，台東縣海端鄉利稻地區一處民宅外驚現一條活躍的眼鏡蛇，嚇壞獨居在家的陳姓婦人。眼鏡蛇當時疑似為尋求陰涼躲避高溫，試圖潛入屋內，引發居民驚恐。所幸利稻派出所獲報後立即派員處理，成功捕捉並安全野放，有效避免一場潛在的人蛇衝突。

事件發生於上午8時30分許，利稻派出所接獲陳婦報案，指家中廣場驚見不明黑影，伴隨「嘶嘶」聲響，靠近一看竟是一條展開兜帽、具攻擊姿態的眼鏡蛇。當地居民對此異常景象感到震驚，紛紛避而遠之。

派出所所長胡松俊仁接獲通報後，隨即帶著自行添購的捕蛇夾及防護裝備趕赴現場。抵達時，眼鏡蛇正以高姿態環視周遭，動作迅捷，氣勢逼人。胡所長觀察蛇類動向後迅速出手，僅花費數分鐘便順利捕捉，並將其帶往人煙罕至的山區野放，妥善處理危機。

陳姓婦人事後仍驚魂未定，對警方迅速且專業的處理表達由衷感謝。她表示，儘管過往偶有蛇類現蹤，但眼鏡蛇頭一次出現於家門前，所幸警方即時伸援，才讓危機順利解除。

胡所長指出，每年夏季高溫期間正是蛇類活動旺季，牠們可能因尋找食物或躲避酷熱而進入人類活動範圍。他提醒民眾，若發現蛇類蹤跡，切勿自行捕捉或驅趕，應儘速聯絡警察、消防單位，或撥打1999縣民服務專線通報，由台東縣政府農業處協請專業廠商前往處理，以保障自身安全。

關山分局也強調，警方不僅負責治安維護，也積極投入社區安全防護工作。此次利稻派出所快速反應，展現警察為民服務的即戰力，成功化解潛在風險，保障民眾生命安全。

警方亦呼籲，山區或靠近森林的居民，應定期整理住家周邊環境，清除雜草、積水等蛇類可能藏匿的場所，並可安裝防蛇網、紗門等設施，共同營造更安全的居住空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天
公車停路中　司機在座位上死亡！
帶統一獅17連勝　前日籍教頭過世
日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展
日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅
罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機癱坐昏迷送醫不治！

家裡有「嘶嘶」聲...眼鏡蛇闖台東民宅嚇壞婦人　警出手解圍

刑事局下架25萬則詐騙廣告！假冒財經名人最多　關鍵話術曝光

快訊／新竹雙龍瀑布溺斃！溯溪教練捲翻滾流　家屬忍痛放棄急救

正妹控外籍男同事暗巷性侵　一句「有種你就摸啊」吞敗

國6「國姓1號隧道」連環撞！4車頭尾相連　10多人無奈下車

快訊／找到了！苗栗15歲少年海邊戲水遭浪捲　失蹤一夜成冰冷遺體

不滿監獄空品差！受刑人「筆刺勒頸」醫師助理　衝動下場判5月

國1三義段連3起車禍！2遊覽車、9小車追撞　一度釀車潮回堵

台鐵南迴線大鳥隧道漏水跳電！大武=瀧溪段列車停駛搶修中

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機癱坐昏迷送醫不治！

家裡有「嘶嘶」聲...眼鏡蛇闖台東民宅嚇壞婦人　警出手解圍

刑事局下架25萬則詐騙廣告！假冒財經名人最多　關鍵話術曝光

快訊／新竹雙龍瀑布溺斃！溯溪教練捲翻滾流　家屬忍痛放棄急救

正妹控外籍男同事暗巷性侵　一句「有種你就摸啊」吞敗

國6「國姓1號隧道」連環撞！4車頭尾相連　10多人無奈下車

快訊／找到了！苗栗15歲少年海邊戲水遭浪捲　失蹤一夜成冰冷遺體

不滿監獄空品差！受刑人「筆刺勒頸」醫師助理　衝動下場判5月

國1三義段連3起車禍！2遊覽車、9小車追撞　一度釀車潮回堵

台鐵南迴線大鳥隧道漏水跳電！大武=瀧溪段列車停駛搶修中

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機癱坐昏迷送醫不治！

颱風重創南台灣…五月天低調行善再＋1！　捐900萬助校園重建

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

社會熱門新聞

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

苗栗少年風跡沙灘戲水失蹤！媽痛心跪倒在海邊

台中大一生清晨墜樓亡　家人被叫醒告知噩耗

高雄「面罩男」全裸穿透明雨衣進超商！民眾看傻

導航帶路「直接衝進河」遭滅頂　拖吊車也不敢救

即／台中某社區大樓1男墜車道不治

男友懷疑劈腿！印尼女新竹街頭遭「剪刀猛刺」送醫

快訊／苗栗15歲少年海邊戲水失蹤　今尋獲遺體

即／新竹溯溪意外！45歲教練遭捲翻滾流喪命

國3逆向2死車禍！駕駛狂飆55Km不停　迎面撞休旅車喪命

性侵強吻2女大生　足浴店長判3年半

挺罷男衝向賴士葆　身上被搜出水果刀

埔里哈士奇遭車勒脖拖行　警方要查了

妻幫忙阿姨竟跑了　夫等17年心寒離婚

更多熱門

相關新聞

監獄受刑人「筆刺勒頸」醫師助理　衝動下場判5月

監獄受刑人「筆刺勒頸」醫師助理　衝動下場判5月

台東東成監獄一名鍾姓受刑人因不滿舍房空氣品質不佳，反應未果，竟在看診時藉口借走原子筆，上前勒住章姓女助理的脖子，持筆攻擊頭頸，檢方依法起訴。台東地院依傷害罪判處鍾男5月，得易科罰金。

台鐵大武-瀧溪「電力故障」雙向不通　南迴列車部分延誤

台鐵大武-瀧溪「電力故障」雙向不通　南迴列車部分延誤

台中嫩妹短裙沾「嘔吐物痕跡」　被抓包酒駕

台中嫩妹短裙沾「嘔吐物痕跡」　被抓包酒駕

台東黃建賓守住席次　鞠躬謝選民

台東黃建賓守住席次　鞠躬謝選民

從校園唱到夢想　台東學生歌唱決賽掀熱潮

從校園唱到夢想　台東學生歌唱決賽掀熱潮

關鍵字：

為民服務警察台東

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面