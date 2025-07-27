家裡有「嘶嘶」聲...眼鏡蛇闖台東民宅嚇壞婦人　警出手解圍





▲夏季蛇出沒，利稻警即刻「逮捕」化解危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

27日上午，台東縣海端鄉利稻地區一處民宅外驚現一條活躍的眼鏡蛇，嚇壞獨居在家的陳姓婦人。眼鏡蛇當時疑似為尋求陰涼躲避高溫，試圖潛入屋內，引發居民驚恐。所幸利稻派出所獲報後立即派員處理，成功捕捉並安全野放，有效避免一場潛在的人蛇衝突。

事件發生於上午8時30分許，利稻派出所接獲陳婦報案，指家中廣場驚見不明黑影，伴隨「嘶嘶」聲響，靠近一看竟是一條展開兜帽、具攻擊姿態的眼鏡蛇。當地居民對此異常景象感到震驚，紛紛避而遠之。

派出所所長胡松俊仁接獲通報後，隨即帶著自行添購的捕蛇夾及防護裝備趕赴現場。抵達時，眼鏡蛇正以高姿態環視周遭，動作迅捷，氣勢逼人。胡所長觀察蛇類動向後迅速出手，僅花費數分鐘便順利捕捉，並將其帶往人煙罕至的山區野放，妥善處理危機。

陳姓婦人事後仍驚魂未定，對警方迅速且專業的處理表達由衷感謝。她表示，儘管過往偶有蛇類現蹤，但眼鏡蛇頭一次出現於家門前，所幸警方即時伸援，才讓危機順利解除。

胡所長指出，每年夏季高溫期間正是蛇類活動旺季，牠們可能因尋找食物或躲避酷熱而進入人類活動範圍。他提醒民眾，若發現蛇類蹤跡，切勿自行捕捉或驅趕，應儘速聯絡警察、消防單位，或撥打1999縣民服務專線通報，由台東縣政府農業處協請專業廠商前往處理，以保障自身安全。

關山分局也強調，警方不僅負責治安維護，也積極投入社區安全防護工作。此次利稻派出所快速反應，展現警察為民服務的即戰力，成功化解潛在風險，保障民眾生命安全。

警方亦呼籲，山區或靠近森林的居民，應定期整理住家周邊環境，清除雜草、積水等蛇類可能藏匿的場所，並可安裝防蛇網、紗門等設施，共同營造更安全的居住空間。