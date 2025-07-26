熱氣球嘉年華人氣爆棚　台東縣府宣布加碼7/29追球日

▲台東縣府宣布7/29加碼追球日。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

2025台灣國際熱氣球嘉年華」自7月5日開幕至今，持續吸引大批遊客湧入鹿野高台與各展演場地，然而部分活動日前受天候影響取消，引發部分球迷失落情緒。為回應民眾期待，台東縣政府今（26）日宣布，將取消原訂於7月29日的公休日，加碼開放活動場次，讓遊客多一日追球機會。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正指出，今年適逢活動15週年，縣府攜手多組知名IP推出多顆造型熱氣球，並結合無人機、煙火與光雕音樂會打造夜間特色演出。雖然先前受颱風干擾，部分光雕場次因此順延，但縣府仍積極爭取機會加開場次，盼能讓更多遊客感受台東夏季的熱氣球魅力。

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原定7月6日在鹿野高台、7月24日在池上大坡池的光雕音樂會，將分別順延至8月4日與8月11日舉行。此外，縣府也正式宣布取消7月29日（每週二原為活動公休）的休場安排，改為照常舉辦追球活動，後續仍將視天候狀況進行彈性調整。

活動主場地鹿野高台自即日起至8月21日，天天清晨與傍晚各有一場繫留與展演活動。熱氣球繫留體驗分別於每日5:30至7:00及17:00至18:30兩時段登場，現場購票時間為清晨5點與下午4點。喜愛造型熱氣球與空中體驗的遊客，仍有最後三週可以把握機會。

除了日間活動，民眾最期待的熱氣球光雕音樂會也將持續登場，包括鹿野高台、市區國際地標與池上大坡池共六場次，部分還結合無人機展演與煙火秀，為夏夜增添浪漫氛圍。

縣府提醒，最新場次與交通資訊將公布於「2025台灣國際熱氣球嘉年華」官方網站及社群平台，歡迎遊客隨時查詢並留意即時訊息，安排順利行程，享受一場繽紛盛夏的追球之旅。