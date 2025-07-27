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藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

▲「藍色公路海洋觀光嘉年華」旅客下船情況，碼頭原住民舞蹈迎賓。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲「藍色公路海洋觀光嘉年華」旅客下船情況，碼頭原住民舞蹈迎賓。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司配合交通部「2025藍色公路海洋觀光嘉年華活動」，7月26日迎接新台馬輪到來，旅客帶著期待的心情探訪花蓮，並於7月27日愉悅地完成旅程後離開花蓮港。

新台馬輪可載運旅客642人，共有386個臥鋪、256個座位。7月26日新台馬輪搭載291位旅客及共36輛客、機車到訪花蓮港，「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」基隆-花蓮航線的特色為讓旅客晚上出發船上過夜，除夜間移動可保留岸上旅遊體力外，還可體驗船上提供的多元活動，如夜航觀星、曙光迎曦、魔術及樂團表演等，一覺起來即可開始岸上遊程，可說是國內類郵輪旅遊新體驗。

▲「藍色公路海洋觀光嘉年華」旅客下船情況，碼頭原住民舞蹈迎賓。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲配合潮汐因素，新台馬輪旅客移至#17貨運碼頭順利上船離港。

14旅客通關服務站於113年1月完工，設備新穎，通關服務站原服務對象為跳島郵輪旅客，本次特別開放7月26日靠泊#14碼頭的新台馬輪旅客使用，讓旅客也有機會體驗郵輪旅客設施。 7月27日花蓮返回基隆港，考量行程安排及潮汐因素，花蓮港務分公司配合相關單位需求以權宜方式移泊至#17貨運碼頭，協助278位旅客及共33輛客、機車順利於#17碼頭上船離港。

港務分公司表示，未來如成為常態性航班，花蓮港務分公司原則將指泊#14碼頭，並開放#14碼頭旅客通關服務站，供本島觀光航線旅客使用。該碼頭現除提供跳島郵輪靠泊外，也歡迎本島觀光航線客輪、賞鯨船及遊艇靠泊，共同培養藍色公路觀光客源，以推展海洋觀光、活絡地方經濟。

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