小港機場爆糾紛！叫多元化計程車接人被趕　醉男飆罵航警

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港機場一名男子搭乘國內線航班從澎湖返台，抵達機場後請友人開多元計程車來接人，航警發現後依規定上前驅離，男子情緒失控，當場飆罵航警，場面引起不少旅客側目。對此，航警局重申，到站或入境旅客請搭乘合法交通工具，一般計程車請遵守規定載客，以免違規受罰。

▲叫多元化計程車接送遭驅離，男子失控狂飆罵航警。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網路社群「社會事新聞影音」今日發出一段影片，16日晚間在高雄小港機場國內線，一名自澎湖返台男子原先找朋友開多元計程車來接送，航警發現後上前驅離，他情緒失控怒嗆航警，甚至還被直擊吐檳榔洩憤，引起旅客側目。

▲叫多元化計程車接送遭驅離，男子失控狂飆罵航警。（圖／翻攝社會事新聞影音）

對此，航空警察局高雄分局表示，昨（16）日20時20分，本分局警備隊員警，於國內航廈外車道發現一輛多元化計程車欲載客，未符「民用航空機場客運汽車管理辦法」規定，即予以驅離；惟欲搭車疑似酒醉林姓旅客發現車輛遭員警驅離後，情緒失控，隨即通報優勢警力到場。

航警表示，經告知相關規定後，該旅客情緒逐漸和緩，自行離開機場。航警也呼籲到站或入境旅客，請搭乘合法交通工具，一般計程車請遵守規定載客，以免違規受罰。