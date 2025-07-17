交通部將打造首艘全國性船舶　造價「27.88億元起」2029年完成

▲交通部航港局今舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部航港局今舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會，除宣布將有基隆-日本石垣島等5條新航線啟航，交通部長陳世凱也宣布，將打造首艘全國性藍色公路船舶，用於夏季跳島觀光、冬季支援離島運輸及蘇花備援使用，初估造價會比既有的澎湖輪27.88億元還高，預計2029年底打造完成。

2025藍色公路海洋觀光嘉年華透過交通部獎助機制，由航商與旅行業者共同推出5條新航線，包含3條限定試辦航班與2條固定航線，分別為7月25日至27日基隆-花蓮、8月14日至18日布袋-澎湖-金門、8月25日至27日基隆-澎湖，及7月至9月台南安平-澎湖馬公與預計9月中旬開航的基隆-日本石垣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱今出席活動表示，台灣是海洋國家，過去幾年台灣交通進步很多，但海運每年運輸量僅500萬人次，這個數量對海洋國家來說很少，過去大家都只思考運輸層面，現在應該轉變為觀光，從海上的角度來看台灣。他也宣布交通部將構建一艘示範船，提供民眾夏天在海上欣賞台灣本島及離島，除了用於觀光，緊急時也能作為花東的交通生命線。

航港局長葉協隆指出，航港局9月會將船舶打造計劃呈報到交通部，並送到行政院推動，規劃在日本打造，預計2029年完成建造，經費預計跟澎湖輪27.88億元差不多，噸位約8千噸。

航港局表示，目前國際市場造船訂單很滿，該船舶預計2029第4季至2030年第1季打造完成，將有300個舖位、200個座位，主要行駛於本島到離島之間。夏季可推跳島藍色公路、冬天支援馬祖等離島運輸，另可用於緊急動員或蘇花備援由中央調度使用。

另外，航港局指出，「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」限定航班將於7月至8月底陸續啟航，基隆-花蓮及基隆-澎湖航線規劃夜航航班，讓旅客在船上過夜，可體驗觀星、曙光迎曦、魔術及樂團表演等。至於布袋-澎湖-金門跳島航線，讓旅客一次暢遊2離島，也讓金門與澎湖居民無需轉機即可互訪。台南安平-澎湖馬公及基隆-石垣則提供旅客多元旅行選擇。