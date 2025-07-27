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整片肉色！曼谷44男同志「只穿內褲」爽開毒趴　驚見60歲翁

▲▼一片肉色！泰44男同志「只穿內褲」開毒趴。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國警方破獲一起男同志毒趴，而在44人中有27人的尿檢對毒品呈陽性反應。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷警方26日凌晨破獲一起男同志「內褲毒趴」，大批警力突襲一棟3層樓建築物，現場聚集44名年齡介於30至60歲男子，所有人身上只穿著一條內褲，警方隨即對在場人士進行尿液檢測，其中27人對毒品呈現陽性反應。

根據khaosod報導，警方接獲通報後，26日晚間突襲了一棟3層樓建築，當場破獲一場男同志吸毒派對。警方指出，該處為2棟相連的建築，室內不但設置卡拉OK、沙發區及簡易吧台，還擺有色彩繽紛的內褲展示架。

▲▼一片肉色！泰44男同志「只穿內褲」開毒趴。（圖／翻攝自khaosod）

警方進入室內時，現場共有44名30至60歲的男子在包廂內喝酒唱歌、開趴助興，警方立即勒令所有人中止活動。而令人驚訝的是，當時所有人身上都只穿著一條內褲。

警方經搜索後在現場發現冰毒、吸毒工具與注射針筒。隨後也對現場44名男子進行尿液篩檢，並依法扣留相關毒品作為證物。根據尿檢結果，44人當中有27人呈現陽性反應。當中2人涉嫌持有冰毒、2人被控施用毒品，其餘23人則被移送戒毒所。

▲▼一片肉色！泰44男同志「只穿內褲」開毒趴。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼一片肉色！泰44男同志「只穿內褲」開毒趴。（圖／翻攝自khaosod）

根據警方調查，這個毒趴場所的42歲負責人坦承，店裡的目標客群為男同志，每次則會向每個人收取250泰銖（約新台幣220元）的入場費，不過毒品與吸食用具則是由顧客自行攜帶入場所使用。

警方透露，這間娛樂場所早已非首次遭查緝，過去就因私售酒精飲料與毒品濫用遭多次取締，但仍偷偷重新營業，讓警方不得不展開聯合清查行動。

▲▼一片肉色！泰44男同志「只穿內褲」開毒趴。（圖／翻攝自khaosod）

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