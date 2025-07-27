柬埔寨國防部：泰軍重炮攻擊古寺區域　發動地面進攻

▲泰國與柬埔寨27日邊境交火第4天。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨27日邊境交火第4天，在泰軍指控柬埔寨朝泰國邊境民宅開火之際，柬埔寨國防部也稱，泰軍自凌晨2時起鎖定柬埔寨境內多處地點發動猛烈攻勢，以重型炮彈攻擊具有文化歷史價值的塔門通寺等區域，還發動地面步兵進攻。

柬中時報援引柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達27日說法指出，泰軍持續對柬埔寨領土發動軍事進攻，27日凌晨2時，泰軍炮擊Ta Thao地區與骷髏山地區，利用無人機進行偵察和攻擊。

瑪麗淑潔達進一步說明，到了凌晨4時50分，泰軍以重型砲彈攻擊奧多棉芷省境內具有重要文化歷史價值的塔門通古寺以及Ta Krabei古寺區域。清晨6時，泰軍鎖定骷髏山區域展開地面步兵進攻。

瑪麗淑潔達稱，泰軍持續加大軍事壓力並發動密集攻擊，但柬軍堅守陣地，所有陣地未被突破，將依據國際法行使正當防衛權，已對侵略行為強力回擊，堅決捍衛國家主權與領土完整。

泰媒此前報導，柬軍27日發動軍事攻擊，發射BM 21火箭彈擊中素林府民宅，引發火災，所幸當時屋內無人，並未造成人員傷亡。據信住戶已提前撤離至安全據點，相關單位正展開調查，當地仍持續發生間歇性交火的狀況。