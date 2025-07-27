　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨國防部：泰軍重炮攻擊古寺區域　發動地面進攻

▲▼ 泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

▲泰國與柬埔寨27日邊境交火第4天。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨27日邊境交火第4天，在泰軍指控柬埔寨朝泰國邊境民宅開火之際，柬埔寨國防部也稱，泰軍自凌晨2時起鎖定柬埔寨境內多處地點發動猛烈攻勢，以重型炮彈攻擊具有文化歷史價值的塔門通寺等區域，還發動地面步兵進攻。

柬中時報援引柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達27日說法指出，泰軍持續對柬埔寨領土發動軍事進攻，27日凌晨2時，泰軍炮擊Ta Thao地區與骷髏山地區，利用無人機進行偵察和攻擊。

瑪麗淑潔達進一步說明，到了凌晨4時50分，泰軍以重型砲彈攻擊奧多棉芷省境內具有重要文化歷史價值的塔門通古寺以及Ta Krabei古寺區域。清晨6時，泰軍鎖定骷髏山區域展開地面步兵進攻。

瑪麗淑潔達稱，泰軍持續加大軍事壓力並發動密集攻擊，但柬軍堅守陣地，所有陣地未被突破，將依據國際法行使正當防衛權，已對侵略行為強力回擊，堅決捍衛國家主權與領土完整。

泰媒此前報導，柬軍27日發動軍事攻擊，發射BM 21火箭彈擊中素林府民宅，引發火災，所幸當時屋內無人，並未造成人員傷亡。據信住戶已提前撤離至安全據點，相關單位正展開調查，當地仍持續發生間歇性交火的狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國中妹啪啪台中男12次懷孕！　約見面又淪公廁四腳獸
30歲女新竹街頭遭「剪刀猛刺」　滿身血送醫
反罷成功！館長開心出國「宣布去陸設總部」：中國世界第一
白沙屯媽預言大罷免結局？「重看籤詩」全驚呆：早暗示
大罷免失敗告終！　醫：選舉的影響才剛開始
台中18歲大一生清晨墜樓亡　家人睡夢中驚醒收噩耗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防禦北韓突襲威脅！　南韓「高齡少子化」陷窘境：至少需50萬兵力

整片肉色！曼谷44男同志「只穿內褲」爽開毒趴　驚見60歲翁

柬埔寨國防部：泰軍重炮攻擊古寺區域　發動地面進攻

拚今年秋季川習會！川普擬「10或11月」訪中　官員曝談判進度

NASA人力精簡　近4000員工提辭呈自願走人

嚴重打擊賴清德政府！　韓媒評「大罷免失敗」：親中立委大獲全勝

曼谷捷運「乘客在地板炸屎」！車廂飄惡臭　恐怖影片曝

又是波音！美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

柬埔寨少將「遭砲彈擊中」前線陣亡！　首名高級軍官喪命

不甩川普！泰控「柬軍開火擊中民宅」　交火進入第4天

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

防禦北韓突襲威脅！　南韓「高齡少子化」陷窘境：至少需50萬兵力

整片肉色！曼谷44男同志「只穿內褲」爽開毒趴　驚見60歲翁

柬埔寨國防部：泰軍重炮攻擊古寺區域　發動地面進攻

拚今年秋季川習會！川普擬「10或11月」訪中　官員曝談判進度

NASA人力精簡　近4000員工提辭呈自願走人

嚴重打擊賴清德政府！　韓媒評「大罷免失敗」：親中立委大獲全勝

曼谷捷運「乘客在地板炸屎」！車廂飄惡臭　恐怖影片曝

又是波音！美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

柬埔寨少將「遭砲彈擊中」前線陣亡！　首名高級軍官喪命

不甩川普！泰控「柬軍開火擊中民宅」　交火進入第4天

55歲呂文婉睡夢中「胸痛5分鐘痛醒」！　憂心肌梗塞曝心聲

34歲黃寅燁穿制服無違和　I人靠酒變熟「找鄭彩娟、裴賢聖小酌」

國光客運半年2度欠薪　銀行團債協三圓建設王光祥成關鍵

快訊／國1北上鼎金路段自小客火燒車　消防急灌救

兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

「媽媽留下來的」！妹子中千元發票不兌獎：看到就止不住淚水

要賴清德謙卑傾聽、展現擔當　羅智強：重槌非打掉雜質而是敲醒你

防禦北韓突襲威脅！　南韓「高齡少子化」陷窘境：至少需50萬兵力

韓網熱門／人生最有趣的《PRODUCE 101第二季》　35經典：全都記得

男友懷疑劈腿！印尼女新竹街頭遭「剪刀猛刺」　滿身血送醫

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

國際熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

快訊／川普：泰柬同意停火　不然就課36%

Google地圖「1功能」要掰了！

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具　清潔工爆：婦幼受到性侵

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

「毒梟奶奶」操縱家族販毒網！

罷親中立委慘敗！《時事》：恐加深台朝野對立

柬士兵前線爽拍TikTok！自爆：我們先開火

自家後院裸體被Google街景拍下　獲賠37萬

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

好市多牛奶過期7天沒壞　背後原因會員讚爆

港媒：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

大罷免槓龜！彭博：挫敗賴清德施政

馬斯克被揭下令切斷星鏈！　烏克蘭大反攻變「瞎打」

更多熱門

相關新聞

曼谷捷運「乘客在地板炸屎」！

曼谷捷運「乘客在地板炸屎」！

曼谷捷運（MRT）25日發生乘客炸屎事件，車廂內瞬間充滿異味，其他乘客聞到臭味頓時臉色鐵青、四處張望，想要尋找異味來源，並發現地板上發現一坨來路不明的糞便，而炸屎的罪魁禍首早已不知去向。車站清潔人員最終出面清理殘局，也讓網友大呼是「超級英雄」。

柬埔寨少將「遭砲彈擊中」前線陣亡！

柬埔寨少將「遭砲彈擊中」前線陣亡！

泰國宣布：原則上同意與柬埔寨停火　盼儘快展開雙邊對話

泰國宣布：原則上同意與柬埔寨停火　盼儘快展開雙邊對話

快訊／川普：泰柬同意停火　不然就課36%

快訊／川普：泰柬同意停火　不然就課36%

柬士兵前線爽拍TikTok！自爆：我們先開火

柬士兵前線爽拍TikTok！自爆：我們先開火

關鍵字：

泰國柬埔寨邊境泰柬東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

大罷免24+1：0完封！　資深媒體人：腥風血雨才正要開始

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面