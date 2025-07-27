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大馬運將深夜車停「餐館」旁休息　一覺醒來變墳場

馬來西亞一名貨卡司機深夜將車停在「路邊小吃店」過夜，沒想到睡醒赫然發現自己睡在墳場旁。（示意圖，Pixabay）

▲馬來西亞一名貨卡司機深夜將車停在「路邊小吃店」過夜，沒想到睡醒赫然發現自己睡在墳場旁。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名貨櫃卡車司機先前曾遇過一段令人匪夷所思的靈異事件，之前他曾深夜行駛經過彭亨州雲冰地區，因倦意襲來，便將車停在一間燈火通明的小吃店旁，打算小憩片刻。然而，當他隔天凌晨睡醒，眼前原本熱鬧的小吃店竟消失得無影無蹤，取而代之的是一座孤零零的涼亭，與一片寂靜的華人墳場。

這名貨卡司機菲道斯（Firdaus）在TikTok影片分享這段詭異的經歷，他描述當晚他開車時疲憊不堪，正好看見路旁一家燈火通明、生意興隆的小吃店，便決定將車停在周邊過夜。沒想到當他睡一覺醒來，眼前的一切讓他震驚不已，原本熱鬧的小吃店竟變成一個由六根柱子和鐵皮屋頂組成的簡陋亭子，四周則是荒涼的雜草。

最讓他不寒而慄的是，他赫然發現自己睡在一片墳場旁，放眼看去居然看見一排排整齊的墓碑，明顯可見是片華人義山（墓地）。菲道斯不敢置信表示：「昨晚明明看到很多人在用餐，結果早上竟然變成了一座墳場！」

影片公開後，迅速成為熱議話題，並在TikTok上被轉發上千次，有人直言「太嚇人了」，還有人幽默調侃司機，認為他大概是碰到「陰間餐廳」。甚至有人親身經歷了類似的事件，「我和朋友以前在那條路上光顧過那間餐館，裡面有很多穿著白衣白帽的客人。結帳時我隨口問了老闆一句，對面是不是墳地，她只輕輕地回了句『是』。等我們後來想再回去光顧時，那間店就徹底消失了。」


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