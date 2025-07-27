未來一周雨炸中南部　低壓帶＋西南風影響下到發紫

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周受到低壓帶及西南風影響，中南部持續有大雨及豪雨機率，尤其周二至周三中南部山區累積雨量多，南投及嘉義以南山區有豪雨等級以上，中南部平地也有大雨或豪雨，預計雨勢要到周六至下周日才會趨緩。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，受到低壓帶影響，今天西半部地區天氣較不穩定，不定時有短暫陣雨或雷雨，今晚西南風增強，中南部地區雨勢明顯，有局部豪雨機率，周二至周三嘉義以南及南投山區有短延時強降雨或豪雨等級以上機率。

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劉沛滕指出，昨天減弱的竹節草颱風目前在琉球群島附近，對流雲系發展旺盛，將逐漸增強為熱帶性低氣壓發展，並往西進入中國陸地。

他表示，今天台灣還是在低壓帶範圍，馬祖有明顯對流發展，雨勢明顯，南部地區及屏東山區也有大雨或豪雨，白天各地山區及中南部雨勢明顯，北部及東半部仍有降雨機率，今晚明顯西南風移入，與低壓環流帶來水氣，中南部可能會有局部豪雨，並持續一周才會趨緩。

劉沛滕指出，未來一周都是低壓帶加上西南風影響，有局部豪雨機率。今晚到周一中南部雨勢明顯，其他地區雲量增多也有降雨機率。周二至周三中南部山區累積雨量相當多，要留意坍方落石及溪水暴漲，南投及嘉義以南山區有豪雨等級以上，中南部平地也有大雨或豪雨。周四至周六中南部持續有局部豪雨，預計要到周六至下周日才會趨緩。