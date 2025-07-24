北部今明防劇烈天氣　周六罷免投票日雨炸中南部

▲范斯高、竹節草及柯羅莎颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

第9號颱風柯羅莎今天生成，目前西北太平洋共有3個颱風，但范斯高颱風預計明天下半天率先減弱，竹節草颱風則是周六減弱。今晚到明天北部慎防大雨及豪雨，中南部雨勢則是明天愈晚愈明顯。周六罷免投票日西半部仍有降雨，中南部要留意局部大雨。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚到明天范斯高颱風接近，其外圍環流影響，北部及宜蘭降雨明顯，尤其北部有大雨或豪雨機率，中南部及宜蘭也有大雨，范斯高移動過程中，環境會逐漸從北風轉為西風或西南風，明天中南部雨勢愈晚愈明顯，要留意大雨，花東整天都是多雲午後雷陣雨。

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曾昭誠指出，范斯高颱風預計明天下半天減弱為熱帶性低氣壓，竹節草颱風預計周六白天減弱為熱帶性低氣壓，今天生成的柯羅莎颱風預計往日本南方海面移動，對台灣沒有影響，後續將維持大低壓帶環境，是否有其他熱帶擾動要持續觀察。

他表示，周六白天起都是低壓帶影響天氣，西半部有局部短暫雨，東半部多雲留意午後雷陣雨，其中，周六中南部有局部大雨機率。下周一到月底中南部有短暫陣雨或雷雨，北部及東半部多雲午後有雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠指出，明天中南部白天高溫約32至35度，花東縱谷及東南部處於背風側，也有32至35度。另外，今天到周六南部、恆春半島、蘭嶼及綠島沿海要留意風浪，適逢年度大潮，低窪地區要留意海水倒灌。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）