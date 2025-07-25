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北部今續防短延時豪雨　晚間起中南部降雨明顯

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天北部有局部大雨或短延時豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

於台灣東北方的范斯高颱風，今（25）日上午8時減弱為熱帶性低氣壓，預估未來將朝偏西方向移動，並持續減弱。不過雖然強度減弱，但其外圍環流仍影響台灣天氣，今天主要降雨集中在北部地區，需留意局部大雨或短延時豪雨，宜蘭及中南部也可能出現局部大雨。

此外，目前位於菲律賓上空的第8號颱風「竹節草」，目前為輕度颱風強度上限，中央氣象署預報員李孟軒表示，竹節草颱風目前位置約在呂宋島一帶，預計未來將沿著較大低壓帶，朝東北方向移動，於明天進入台灣東部外海，不過其所處環境不利發展，可能在明天也會減弱為熱帶性低氣壓。

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至於較遠的第9號颱風「柯羅沙」，昨天下午2時生成，李孟軒表示，其位置大約在關島附近，未來路徑偏北移動，對台灣天氣暫無明顯影響。

降雨趨勢方面，李孟軒說明，今日降雨主要來自熱帶性低氣壓外圍環流所帶來的水氣，順著北風進入台灣北方陸地，北部地區雨勢較明顯，並呈現間歇性降雨；今明兩天風向偏北風，降雨主要集中在迎風面的北部地區，仍需注意局部大雨與短延時豪雨。其他地區則有局部短暫陣雨，中南部山區午後也可能出現較明顯降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

預估今晚隨著熱帶性低氣壓接近台灣北部海面，風向將轉為偏西北風，李孟軒指出，西北部地區降雨將可能持續；中南部平地則需留意低壓帶與西南風所帶來的水氣，自今晚起降雨機率提高，今夜至明日清晨，主要降雨集中在北部，東南部山區午後亦可能有明顯降雨；晚間起，隨著西南風水氣增加，東南部與中南部降雨機率也逐步上升。

明天白天預估北方的熱帶性低氣壓將進一步減弱，併入低壓帶整體環流，李孟軒表示，台灣附近環境將轉為偏西南風型態。中南部地區仍屬迎風面，明天仍有局部大雨發生的可能；北部降雨則有機會逐漸趨緩。

李孟軒進一步指出，周日到下周四台灣持續位於低壓帶環境中，風向多偏西南風。周日至下周一清晨，降雨仍偏重於中南部地區，局部有大雨機率；北部地區可能出現短暫陣雨，東半部則以午後雷陣雨為主。下周一白天起，中南部整體仍會有間歇性降雨，若水氣增多，降雨會更加明顯。北部與東北部則可能出現午後雷陣雨的天氣型態。

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