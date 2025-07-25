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快訊／12地區吹8級強風　7縣市豪大雨特報「雨彈炸到明天」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲12地區吹8級強風，7縣市豪大雨特報「雨彈炸到明天」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

受熱帶性低氣壓外圍環流影響，中央氣象署25日晚間針對7縣市發布豪雨、大雨特報，同時也針對12縣市發布黃色強風特報，上述地區可能會出現6級風或8級陣風，呼籲民眾小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

▲▼強風特報、豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

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▲氣象署發布豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署25日晚間9點30分發布豪雨、大雨特報，警戒區域如下。

豪雨地區：

台北市、高雄市、屏東縣。

大雨地區：

基隆市、新北市、桃園市、台南市。

氣象署表示，今晚（25日）至明日（26日）台北市山區及高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生機率。桃園以北、台南地區則有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

▲▼強風特報、豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲氣象署25日發布強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署也針對12縣市發布黃色強風特報，分別是新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣、連江縣，民眾在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行。

氣象署指出，26日至28日受低壓帶影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，26日清晨北部地區亦有局部大雨發生的機率。

氣象署接著說，29日至8月1日受低壓帶及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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