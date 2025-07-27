加薩陷嚴重饑荒！　以色列重啟空投物資、劃設人道走廊

▲加薩自爆發戰爭以來，已有127人因營養不良死亡，其中包含85名孩童。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對加薩（Gaza）境內日益嚴重的人道災難與國際社會的強大壓力，以色列軍方27日宣布，將恢復對加薩的援助空投，並劃設「人道走廊」讓聯合國（UN）車隊能安全分送糧食與藥品，同時在人口稠密地區實施「人道暫停」。

以色列國防軍（IDF）聲明指出，這項空投行動由以色列國防部下轄的人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）與以色列空軍（IAF）主導，並與國際救援組織協調執行。首批援助包含麵粉、砂糖、罐頭食品等7個托盤，巴勒斯坦消息人士證實，北加薩已經接收物資。

以色列外交部強調，「人道空投與人道走廊的劃設，將改善加薩的情勢，粉碎『有人蓄意在加薩製造饑荒』的不實說法。」但軍方同時指出，「戰鬥行動並未停止。」

▲加薩走廊成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅。（圖／路透）



不過，多名人道組織官員質疑，單靠空投不足以緩解超過220萬加薩居民面臨的飢餓危機，呼籲以色列應放行更多陸路援助車隊，讓物資得以大規模運送。

國際間也相繼表態援助。阿拉伯聯合大公國稍早宣布將重啟空投行動，英國則表明將與約旦等夥伴合作提供支援。

根據加薩衛生部數據，過去數週已有數十名民眾死於營養不良，自近2年前以色列與控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，已有127人因營養不良死亡，其中包含85名孩童。

聯合國稍早也指出，人道暫停可望「擴大援助規模」，但以色列並未提供充分路線替代方案，影響車隊通行。多達100個援助機構更在本月23日警告，「大規模饑荒正在加薩地區蔓延」，呼籲國際社會立即採取行動。