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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以色列屯墾區、南非代表處爭議　涉外人士曝源頭：輿論操作混淆視聽

▲▼外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）於7月23日發布跨黨派議員連署的共同聲明支持台灣國際參與，此次聲明共獲以色列國會過半數、包含多位副議長在內的72位國會議員連署，肯定台灣在全球公共衛生、醫療、環境與航空安全等領域的貢獻，並關切我國遭國際組織系統性排除的不公平待遇。這是以色列國會首次以共同聲明形式力挺台灣，深具指標性與歷史意義。

然而，就在聲明發布前夕，香港《南華早報》於 7 月 20 日刊出標題為「台灣承諾捐款支持以色列屯墾區計畫，會不會引火上身？」的報導，指台灣駐以色列代表李雅萍於參訪便雅憫地區議會時「承諾會提供屯墾區醫療計畫捐款」。對此，外交部已回應，李雅萍此行是受以國會議員之邀，並就台以雙邊醫療合作前景交換意見。

涉外官員指出，《南華早報》在以色列國會友台聲明發布前夕報導此事，意圖破壞台以雙邊關係發展，削弱國會跨黨派挺台行動的正面效應，其手法與中國近期打壓台灣國際空間如出一轍。日前南非政府以「政府公報」方式片面將我駐南非代表處更名並降級，均顯示中國刻意透過輿論操控與政治施壓，試圖貶損台灣國格與主權。

官員補充，《南華早報》雖名為香港英文報紙，但自2016年被中國阿里巴巴集團收購以來，報導立場備受國際質疑，包括受中國共產黨密切關注及監控、出現政治敏感議題的自我審查現象，編輯自主權遭受壓抑等。此次以「中立觀點」包裝偏頗敘述，實為中國認知作戰手法的又一次操作。

官員強調，台灣作為國際社會良善力量，長期以來在中東等地積極投入人道醫療援助，包括協助敘利亞難民及巴勒斯坦人民，皆深獲肯定。台灣在2006年與以色列簽署雙邊衛生合作協定，駐以代表在國會議員邀請下交流討論醫療合作，完全合情合理，親共媒體以輿論操作混淆視聽、扭曲台灣國際善意形象的行為，應被揭露並正視。

無獨有偶，南非副總統瑪莎蒂萊（Paul Mashatile）於 7 月中率團訪問中國後，南非政府隨即錯誤援引聯合國第 2758 號決議及「一中政策」片面將我代表處更名，顯示中國對台打壓變本加厲。對此，中國外交部發言人在24日的記者會上回應提問時，竟稱南非政府的舉動是「應有之義」、並表示「中國對此表示讚賞」，官員批評，赤裸呈現南非扈從中國矮化台灣的事實，令人不齒。

事發後，美國聯邦眾議院外委會非洲小組主席 Chris Smith 也在《美國與南非雙邊關係檢視法案》審查會議特別提及南非對台灣的打壓，明確表示「這是中共對台政治戰的一環」，加上南非迫台遷館以來，美國、英國、法國、日本、義大利等 G7 民主國家政要及南非媒體與學者紛紛表態，顯示南非自損國格、屈從中國壓力的行為，早已受到國際民主陣營關注。

涉外官員表示，中國近年持續透過操弄媒體敘事、挾經濟與政治利益對第三國施壓，目的就是要將台灣排除在國際體系之外、矮化台灣主權地位。無論是透過《南華早報》這類親中媒體發動輿論攻擊，還是施壓南非政府對台外交降級，都是中國認知作戰與統戰手段的延伸，一再坐實國際社會對中國破壞「以規則為基礎的國際秩序」的質疑。
 

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