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澤倫斯基陷危機！烏10萬兵拒服從命令　揚言「開拔基輔」

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基24日才剛送交國會一份新法案，試圖重新恢復國家反貪機構獨立性，但在此之前簽署的爭議法令已動搖軍心。烏克蘭國安局（SBU）局長馬柳克坦言，隸屬內政部的國民兵約20萬人中，有近10萬人直接拒絕服從命令，另有約10萬人揚言「必要時開拔基輔」。

綜合外媒報導，這場動盪源於今年5月，國家肅貪局（NABU）對國民兵高層展開貪腐調查，對象包括指揮官皮夫年科（Oleksandr Pivnenko）與副指揮官比盧斯（Oleksandr Bilous）。

根據Euromaidan Press報導，比盧斯涉嫌浮報裝甲車採購案，侵吞近1.99億烏克蘭幣（約新台幣1.4億元），他和其他5名高級軍官在5月10日遭到停職。

國民兵長期負責保護政府核心設施與維持公共秩序，被視為總統親衛力量，如今卻因高層醜聞與總統簽署的反貪新法案，成為潛在的不穩定因素。

馬柳克（Vasyl Malyuk）在記者會中表示，司法程序層面的動作，確實會影響到前線。他特別提到，國家肅貪局（NABU）的調查人員進入「烏克蘭英雄、戰地將領」皮夫年科家中進行搜查，立刻在軍中引起震盪。

他直言，「一半的國民警衛隊士兵放下了武器，不願意再執行任務，因為他們懷疑『這還是我們的指揮官嗎？』另一半則想直接開拔基輔。」

馬柳克指出，當時皮夫年科自己也嚇到了，因為搜查人員來的時候，他正接聽前線匯報，對方甚至試圖把他的手機搶走，「後來跟高層對話時，他們竟然說『我們又沒正式宣布任何指控啊？』不過你們要想啊，你們已經刺痛人心，士氣全毀，你們懂嗎？這樣根本不行！」

▲▼烏克蘭人民上街示威抗議新法。（圖／路透）

▲烏克蘭人民上街示威抗議新法。（圖／路透）

烏克蘭國會22日通過爭議性立法，允許由總統任命的檢察總長督導本為獨立機構的國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO），日後兩機構行動須經檢察總長核准，甚至可撤銷調查。

烏克蘭各地數以千計民眾連續兩天走上街頭，從東北部的哈爾科夫（Kharkiv）到首都基輔乃至西部的利維夫（Lviv），要求撤銷限縮肅貪機構獨立性的立法，而這也是俄烏戰爭以來首見的反政府抗議潮。

面對國內壓力，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，已向國會提交新修訂版本，確保NABU與SAPO維持現有獨立地位。新草案並規定，NABU、SAPO、安全局與國家警察等機構主要人員，須定期通過測謊測試，以確保忠誠度與防止滲透。

NABU於社群軟體Telegram聲明指出，NABU與SAPO參與新草案文本制定，強調新版本「恢復所有法定程序，並確保機構獨立性」。

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