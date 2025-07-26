快訊／美軍突襲敘利亞　ISIS領袖父子3人遭擊斃

▲駐敘利亞美軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）26日發布聲明指出，美軍25日於敘利亞執行地面突襲行動，擊斃一名伊斯蘭國（ISIS）高階領導人，以及他的兩名成員身分的成年兒子，行動中並未傷及現場的3名孩童與3名女性。

根據CNN報導，被擊斃的領導人為迪雅．札巴．穆斯利．哈達尼（Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani），其兩名兒子分別是阿布達拉．迪雅．哈達尼（Abdallah Dhiya al-Hardani）與阿布杜．拉赫曼．迪雅．札巴．哈達尼（Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani）。

CENTCOM聲明表示，他們「對美軍與聯軍部隊，以及新的敘利亞政府構成威脅」。CENTCOM司令庫里拉（ Erik Kurilla）強調，「我們會持續不懈追捕ISIS恐怖分子，不論他們在哪裡活動、在哪裡睡覺、或在哪裡躲藏，他們都不會安全。」

雖然美軍近月來與聯軍、合作部隊在敘利亞和伊拉克持續展開多次反恐行動，但直接派遣地面部隊突襲，仍屬較少見。

根據過往紀錄，美軍5月曾支援6項行動（伊拉克5次、敘利亞1次），擊斃2名ISIS成員並逮捕2人，其中包含一名領導人；3月在伊拉克發動精準空襲，擊斃該組織作戰主管阿布達拉．馬基．穆斯利．里法伊（Abdallah Makki Muslih al-Rifai）及另一名成員。

美國國防部4月宣布，將撤出約一半駐敘利亞部隊，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）指出，之後美軍在敘利亞的人數將少於1000人。

這次突襲行動發生在川普政府日前宣告撤銷對「沙姆解放陣線」（Hay’at Tahrir al-Sham, HTS）的外國恐怖組織認定、以及美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令正式終結對敘利亞制裁後數週。