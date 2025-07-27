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南華早報：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

▲▼國民黨舉辦「不同意罷免」選前之夜，參與民眾舉牌控訴「司法不公」。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨舉辦「不同意罷免」選前之夜，參與民眾舉牌控訴「司法不公」。（圖／記者徐文彬攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣「大罷免」投票結果出爐，原本希望透過罷免行動讓24名國民黨立委下台的計畫，最終全數失敗收場。香港《南華早報》指出，民進黨高調推動這場罷免運動，號稱要「清除親中勢力、守護台灣民主」，但結果卻顯示，選民對一味打「反中牌」已經越來越厭倦。

根據《南華早報》報導，這次罷免案中，所有面臨投票的24名「親北京」色彩的國民黨立委全數過關。分析人士形容，這是民進黨與其友好公民團體一次嚴重的政治誤判。

報導指出，民進黨高調推動這場罷免運動，號稱要「清除親中勢力、守護台灣民主」，但結果適得其反，也顯示選民對一味打「反中牌」越來越厭倦。罷免投票結果顯示，選民並不買單這套說法，反而對政黨惡鬥感到疲憊。

淡江大學外交與國際關係教授陳奕芳（Yifan Chen）指出，選民最終否決了執政黨想推翻上次選舉結果的計畫，但他強調，這不一定算國民黨的勝利，而是選民要對執政黨施加更嚴格監督的訊號，「台灣人不想看到自己的民主制度被民進黨拿來當成政治報復的工具。」

▲▼ 罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會。（圖／記者李毓康攝）

▲罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會。（圖／記者李毓康攝）

陳奕芳表示，這是罷免結果賴清德來說是一場期中考的失敗，「台灣選民已經厭倦政治清算與內鬥，民進黨應該把重點放在真正的民生議題，例如美國關稅問題、颱風後的重建。如果不這麼做，明年的地方選舉恐怕還會失分。」

台灣國際戰略學會理事長王崑義（Wang Kung-yi）也有相似看法，「賴清德已經失去民心。這是人民給他的一次重擊，他現在基本上就是『跛腳總統』，如果未來三年他還不懂得謙卑施政，民怨只會越積越深」

陳奕芳說，「沒有正當理由的罷免，選民不會接受，這象徵民主正在進化，沉默多數的聲音比親民進黨的激進團體更響亮。」

全球話智庫（Taiwan Global Talk）主任黃惠華（Huei-hua Huang）表示，民進黨的罷免策略徹底失靈，「就像找全科醫師去開刀，方法錯誤，只會害人。」

黃惠華指出，長期用「抗中保台」來恐嚇選民、催出選票，已經讓人疲乏，「中間選民對這種手法越來越反感。如果民進黨還想在明年地方選舉繼續打這個牌，可能會反被選民唾棄。地方選舉重點是地方治理，不是兩岸對抗。」

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