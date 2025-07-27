民進黨「抗中」議題操作失利　專家示警：加深台灣內部分歧

▲民進黨台北市議會黨團在投票前舉辦「為愛罷免，為愛同意」大罷免造勢晚會。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣26日舉行罷免投票，原本寄望藉此讓24名「親中」在野立委下台、讓執政黨重掌國會多數的行動，最終全數失敗收場。英國《衛報》分析指出，雖然罷免案沒能通過，但這場短短18個月內就再度啟動的政治動員，卻讓台灣內部的對立感更加強烈。

根據《衛報》報導，這波罷免運動一開始由公民團體和社運人士發起，後續獲得民進黨力挺，鎖定31名在野國民黨立委，指控他們「親中」且阻撓政府推動國防與其他法案。

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）受訪時直言，這場罷免行動雖以選舉制度為基礎，卻加深了台灣內部的分歧，「包括台灣所有政黨在內，各方都需要認真檢討這次罷免過程，思考如何在攸關台灣安全與繁榮的重要議題上找到共同立場。」

楊晧暐也提到，這次行動讓人質疑民進黨在選舉時過度利用「中國威脅」的說法，「至少在地方層級上是如此。」

他指出，「中國或許會把結果解讀成，越來越多台灣人不認同賴清德及民進黨的『中國威脅論』，這可能讓他們覺得，和平統一仍是解決『台灣問題』的可行選項。」

楊晧暐最後強調，這並不代表北京會因此減少對台灣施加的軍事與政治壓力。