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《紐時》：罷免失敗「藍營士氣大增」　賴清德需調整策略

▲▼蔣萬安、戴錫欽與北市五藍委共同開記者會回應大罷免結果。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安、戴錫欽與北市五藍委共同開記者會回應大罷免結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣27日登場的「大罷免」投票吸引全球關注，在野陣營立委面對罷免挑戰，最終卻全員過關。外媒分析指出，這場史無前例的國會大罷免最終「功敗垂成」，總統賴清德原本希望藉此拉近立法院版圖的計畫因此受挫，國民黨也因此士氣大增，為明年的地方選舉與2028總統大選加分。

根據《紐約時報》報導， 首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案，最終全數未通過，這對賴清德所屬的民進黨來說是一次重挫，意味著賴清德與立法院反對陣營之間的角力，還會繼續下去。

日內瓦高等研究院（Graduate Institute in Geneva）研究罷免制度的學者瓦普（Yanina Welp）指出，全球沒有任何一個國家曾經對國會進行這麼大規模的罷免。

支持者喊「民主深化」　反對者批「制度濫用」

新北市罷免行動組織者郭小姐（Molly Kuo）表示，「我們正在建立去中心化的草根運動，正在見證民主的深化。」她強調，這次行動展現台灣民主的活力，儘管結果不如預期，但公民監督的力量不會停下來。

不過，反對罷免的人則認為，這樣的程序應謹慎使用。台北退休教授吳小姐（Lori Wu）直言，「這場『大罷免』對選民來說根本就是侮辱，好像你眼中每個人都不適任。」

有些罷免支持者則說，即使沒過，支持罷免的人數還是能給國民黨立委一點壓力，「既然結果是這樣，我們就虛心接受，」在台北協助罷免行動的陳姓民眾（Chen Ju-fen）說，「但我們公民不會退縮，還是會繼續盯著這些立委。」

學者：藍營信心大增　賴清德需調整策略

根據台灣選罷法，罷免必須同時符合兩項條件：贊成票數多於反對票，且總投票人數須達全體選民的四分之一。此次罷免並未達到門檻，立委得以續任。

國立台灣大學政治學者納赫曼（Lev Nachman）分析指出，這次結果可能讓藍營士氣大振，為明年的地方選舉與2028總統大選加分。

他也點出，這個結果對整個罷免行動是一大打擊，「原本他們以為很多藍營選民會因為冷漠而不出來投票，我覺得他（賴清德）必須反思，如何呈現自己和政黨的形象。他沒有爭取到中間選民，更別說藍營選民了。」

中國依舊冷眼旁觀

中國官方尚未針對投票結果發表意見，但外界預期，北京可能會在接下來幾週或數月內，藉由軍事行動對台灣施壓。

賴清德近期多次呼籲「國家團結」，強調台灣本來就是一個完整的國家，並預計在8月出訪拉美邦交國，途中可能過境美國，此舉極可能再度引發北京不滿。

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