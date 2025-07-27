徐巧芯、王鴻薇同意票達門檻仍罷不掉！　1條件守住席次

▲國民黨立委徐巧芯成功挺過大罷免，感謝選民力挺。（圖／記者蘇晏男攝）



記者張靖榕／綜合報導

24位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案於7月26日進行投票，包括國民黨立委徐巧芯與王鴻薇罷免案在內，全數未通過。儘管兩案的同意票數皆突破門檻，但由於不同意票超過同意票，最終都未通過罷免，兩人成功保住立委席次。

根據中選會資料，徐巧芯選區的罷免通過門檻為5萬7785票，同意票最終為6萬2633票，雖然達到門檻，但不同意票高達7萬5401票。王鴻薇罷免案則需6萬8578票同意，實得票數為7萬6463票，不同意票則有8萬6311票。

依選罷法規定，罷免案需同時滿足「同意票多於不同意票」與「同意票數達原選舉人四分之一以上」，因此雖然這次兩人都通過罷免門檻，但因同意票仍少於不同意票，因此雙雙未通過。

徐巧芯26日晚間在臉書發文向信義南松山選區民眾表達感謝，強調這場罷免展現真正的民意，「一票又一票，讓賴清德口中『更大的民主』，證明人民需要監督政府的力量，而非無止盡的分裂與鬥爭。浪費了這麼多民脂民膏、人民的時間與民生需求，我很好奇，大惡罷終於結束了，賴清德到底準備開始好好做事了沒？要停止鬥爭了沒？」

徐巧芯最後表示，在立法院裡被每一個立委發言最後都加上「大罷免，大成功」這句話，「騷擾」了大半年後，終於可以結束了，「好啦，不囉嗦，禮拜一開始，繼續認真上班！」

王鴻薇則在臉書貼文中特別感謝台北市長蔣萬安在選區內的多次助陣，並表達對台灣民眾黨協助的感謝。她強烈譴責這場罷免是「大惡罷」，認為總統賴清德為了一黨之私，發動耗費社會資源的鬥爭，反而忽略能源、天災與美國關稅等重大議題，「賴清德欠全體國人一個道歉。民進黨也欠整個社會一個交代。」

本次共有24位國民黨立委與與被停職的新竹市長高虹安的罷免案同日進行投票，國民黨立委包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福。