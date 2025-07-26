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泰王出手了！公開2大承諾　泰軍：有望7天內局勢降溫

▲▼泰王出手了！2大承諾支援。（圖／翻攝自Royal World Thailand ）

▲泰王承諾，將為受影響平民與士兵提供支援。（圖／翻攝自Royal World Thailand ）

記者王佩翊／編譯

泰柬邊境衝突持續升溫，泰國國王瓦吉拉隆功正式出手，承諾為受傷民眾與前線士兵支付醫療費用，並協助重建在砲火中受損的房屋。泰國皇家軍隊第二軍區副司令拉蒂普·波伊諾克（Noratip Poynok）少將也在視察避難收容所時表示，待衝突暫告一段落，軍方將會協助災民修復被毀損的房屋。

根據The Thaiger報導，泰國國王瓦吉拉隆功承諾為所有因泰柬邊境衝突中受傷平民與士兵負擔治療費用，並且提供經濟支援以修復在戰火中損壞的房屋。

第二軍區副司令諾拉提·波諾克少將25日前往四色菊府的臨時避難中心探視災民，該中心目前收容超過5000名居民。諾拉提在現場視察糧食、寢具及衛生設施供應情況，並親自慰問因戰亂流離失所的家庭，強調軍方將在局勢穩定後協助修復受損房屋與財物。

諾拉提指出，「我們對局勢能夠在7天內獲得改善抱持樂觀態度。」泰王已下令由王室負擔所有傷者的醫療費用，並協助重建被毀家園。他表示，王室對民眾的苦難深感關切，並持續關注邊境情勢發展。

隨著泰國王室的介入與外交壓力升高，民眾對局勢在短期內能夠降溫抱持希望，但目前泰國東部邊境仍籠罩在恐懼與不安中。

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