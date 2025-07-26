新加坡對等關稅「全球最低」？副總理赴美見財長　盼爭取最大利益

▲新加坡副總理顏金勇出訪華府，會晤美國財政部長貝森特。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡副總理兼貿易與工業部長顏金勇近日展開訪美行程，接連與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員會晤，重申美國是新加坡重要且具戰略意義的夥伴，並出席美國商會舉辦的圓桌會議，就雙邊經貿合作等議題深入交流。此前，美國總統川普所公布的對等關稅，新加坡稅率為10%。

顏金勇透過社群平台領英（LinkedIn）指出，會晤美方官員期間，雙方針對如何深化新美貿易往來、促進藥品及未來半導體等領域合作進行實質討論。他也提到，美方對新加坡出口藥品提供潛在的關稅減免，雙方正積極溝通以尋求對企業有利的方案。

他表示，「我們正與美方討論，以更好地了解他們的期望，為新加坡企業探索可行方案。」

在川普政府日前公布的新一輪關稅清單中，新加坡進口美國的商品被課徵10%對等關稅，外界關注此舉是否影響新加坡的出口。新加坡自2004年與美國簽署自由貿易協定以來，雙邊貿易總額穩步增長，美方長期對新加坡維持貿易順差，雙邊經濟關係密切。

除了官方會談，顏金勇也出席美國商會圓桌論壇，與美國企業界代表交流，討論供應鏈韌性、經商環境的可預測性，以及數位經濟合作。他特別向商界重申新加坡對深化雙邊經濟關係的承諾，並簡報包括《數位經濟框架協議》（DEFA）在內的東協相關進展。

此外，他也與白宮經濟政策副助理暨國家經濟會議副主任諾德奎斯特（Nels Nordquist）見面，並與前世界銀行行長、曾任美國貿易代表的祖立克（Robert Zoellick）等人針對全球經濟與貿易體系交換意見，分享新加坡與東南亞地區的最新發展情況。

據悉，新加坡長期作為亞洲重要的貿易與轉運中心，地處馬六甲海峽戰略要道，對外貿依賴程度高，其經濟動態向來被視為全球貿易環境的風向指標。顏金勇強調，新加坡將持續與美方在政府與企業層面保持緊密合作，為雙方人民創造更多機會與就業動能。