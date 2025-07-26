每天祈禱川普撤關稅！亞洲「這兩國」遭課30%　裁衣女工痛哭憂失業

▲位於斯里蘭卡的服裝工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普宣布，從8月1日起將針對柬埔寨、斯里蘭卡在內等多個亞洲服裝出口國重新課徵36%與30%的高額關稅，引發當地成衣工人大規模恐慌，尤其女性更面臨經濟弱勢帶來的危機。儘管稅率較先前提案略低，但對倚賴美國市場維生的工廠與員工來說，仍將造成嚴重衝擊。當地工人憂心失業後無法養家。

根據《BBC》，美國今年4月首次公布各國稅率後，曾暫停實施關稅90天，以換取談判機會，但談判破局後，川普政府於7月9日正式向包括柬埔寨與斯里蘭卡等國發函，通知將從8月起恢復關稅，柬埔寨稅率為36%、斯里蘭卡為30%。儘管兩國已分別獲得13與14個百分點的稅率讓步，但目前幅度仍被認為過高，恐導致出口急凍與工廠裁員潮。

柬埔寨與斯里蘭卡為全球服裝製造重鎮，近年因中國成本上升，美國品牌Nike、Levi’s與Lululemon等決定大量轉向前往這兩國設廠。

東協統計部門指出，柬埔寨去年對美國服裝出口額超過30億美元，成衣產業雇用超過90萬人；斯里蘭卡方面，去年該產業對美國出口額達19億美元，為該國第三大外匯來源，提供35萬個直接就業機會。

來自柬埔寨的製衣廠女工索克琳（Nao Soklin）痛哭，夫妻兩人每天工作10小時，月收入合計僅570美元（約新台幣1萬6812元），勉強養活一家六口。她哀求川普政府取消關稅，「我們需要這份工作養家活口。」

另一名女工蘇蘭琪（Surangi Sandya）則擔心，訂單減少後工廠可能因此倒閉，自己則與其他人面臨失業窘境。

專家批評，川普政府此舉忽視美國自身從貿易中獲利的事實。羅格斯大學學者安納（Mark Anner）指出，關稅打擊的不僅是這些開發中國家，連帶也會讓美國品牌成本上升。德拉瓦大學教授陸勝（Sheng Lu）則直言，小國不可能與美國維持貿易平衡，且美中戰略競爭影響下，美方或試圖逼迫這些國家減少使用中國零組件，無疑讓談判更加複雜。

由於亞洲成衣產業7成以上的勞工為女性，關稅壓力可能迫使工廠削減工資或大規模裁員，進一步衝擊原已貧困的家庭。有柬埔寨工人坦言，一旦工廠關閉，可能不得不非法前往泰國維生。

儘管柬埔寨與斯里蘭卡均表示將持續與美方談判，盼進一步降低關稅，但目前尚未獲得實質進展。對於仰賴出口維生的工人而言，他們只能每天祈禱，避免這場突如其來的貿易風暴將自己推入失業與貧困的深淵。