快訊／寮國逮「10柬武裝分子」！非法闖泰寮邊境　爆交火3死1傷

▲寮國占巴塞省軍區司令部證實有10名柬埔寨武裝分子闖入邊境，因此將其逮捕。（圖／寮國占巴塞省軍區司令部）



記者王佩翊／編譯

寮國軍方26日證實，日前邊境爆發激烈交火，成功逮捕10名非法越境的武裝份子，10人經確認為柬埔寨人，同時也繳獲多把槍枝。該起事件發生於寮國與泰國交界的占巴塞省「孔邁邊境」（ช่องเม็ก），鄰近泰國烏汶府。此外，在泰柬交火期間，有10枚炮彈落入寮國境內，泰國軍方聲稱，該炮彈屬柬軍，並暗指柬方是蓄意將戰火波及他國，不過柬埔寨當局至今仍未做出回應。

根據《泰國日報》報導，寮國占巴塞省軍區司令部26日發布的緊急公文指出，寮國士兵在占巴塞省與泰國烏汶府交界處與一群柬埔寨非法武裝分子發生衝突。

公文指出，這批來自柬埔寨的武裝分子7月24日至25日期間非法越界潛入寮國領土，企圖從邊境滲透。寮國邊防部隊隨即展開包圍行動，雙方爆發激烈槍戰。該起衝突造成3人死亡、1人受傷。

寮國軍隊最終掌握局勢，並逮捕10名柬埔寨籍武裝人員，同時查獲4把步槍與多枚手榴彈。

不僅如此，寮國占巴塞省（Champasak）特種作戰部隊發布的文件也指出，在24日至25日泰柬交火期間，有10枚炮彈落入寮國境內。對此，泰國皇家軍隊第二軍區澄清，這些波及寮國領土的炮彈並非來自泰方，強調泰軍在使用武器時非常謹慎，避免影響非軍事目標或周邊平民。

泰國皇家陸軍發言人文泰・蘇瓦里則進一步指出，這10枚炮彈是在7月24日上午9時40分落入寮國「翡翠三角區」。他強調，柬方在過去就經常動用遠距離火力攻擊非軍事目標，而這2日更是有預謀地將武器用於軍事目標以外的標的物，甚至攻擊古蹟，疑似是想藉此刻意煽動國際社會。

文泰・蘇瓦里表示，如果不是故意，炮彈不可能偏離目標那麼遠，柬埔寨此舉就是為了要引導寮國與國際社會誤會泰國。