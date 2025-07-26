趙少康視訊東非動物「希望台灣好天氣」　羅智強送手繪獅子陪投票

▲2025立委罷免投票日，立委羅智強陪同前中廣董事長趙少康投票。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

第一波罷免案投票日今（26日）登場，戰鬥藍領袖趙少康一早在國民黨立委羅智強的陪同下前往投票，但因他原本此刻應在東非觀賞動物大遷徙，羅智強今特別送上用AI繪製的獅子，希望可以陪趙投票；趙少康則笑說很有創意，也表示，希望他們能夠給台灣帶來好天氣，現在東非天氣滿好的。

羅智強今早陪同趙少康投票，趙說，大家該盡的力都盡了，老天也滿賞臉的，至少早上天氣還不錯大家快出來投票吧，不管支持誰，都出來投票吧，出來投票比較重要。

媒體詢問趙少康，原本現在這個時間，他應該在東非看動物大遷徙，是否覺得可惜？趙說，可惜啦，籌劃超過一年的時間，不過誰也沒想到民進黨把它安排在這時間，誰也沒想到，他真的以為是8月3日的，因為當天沒有國考，今天則是有9000位護理師要考高考，對護理師來說非常重要，沒想到今天是安排罷免的投票，以往不會這樣的，他也不知道民進黨安排在今天有什麼盤算。

羅智強說，今天他特別帶了小禮物來，AI描邊，他再用蠟筆上色的東非的獅子，「趙大哥你沒辦法去東非，我把東非獅子請過來陪你投票」，趙少康笑說，很有創意，相當有意思。

媒體問，是否有跟動物「視訊」？趙說，希望他們能夠給台灣帶來好天氣，現在東非天氣滿好的。至於有媒體在網路上直播東非大遷徙的影片，趙少康說，他有看到，還很多人tag他，他看了一部分，昨天還是很忙沒看完，滿有意思的，動物大遷徙是難得的景象，是大自然的奇觀，大自然就是這麼神奇，所以大家在台灣也要好好愛護我們的自然，不要破壞，不要搞光電板，不要把小小多山可愛的國家，搞得滿目瘡痍，不管魚塭、海邊、海底現在都是光電板，將來給台灣帶來很大的災難。