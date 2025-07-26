北高行認影響公益駁回柯文哲聲請　陳佩琪不滿：應是影響執政黨利益

▲陳佩琪、羅智強26日早受訪。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北高等行政法院昨駁回因京華城案遭羈押禁見的前民眾黨主席柯文哲外出投票聲請，柯妻陳佩琪今（26日）表示，北高行說先生有投票權又不讓他投票，讓她覺得是很奇怪的裁定，且還直接明講讓柯出來會影響到公益，「我覺得這一句話應該要改一下，應該影響到執政黨的利益，而不是公益」，所以她對於裁定書結果，感到強烈不滿與抗議。

陳佩琪與柯文哲是國民黨立委羅智強大安選區的選民，陳上週表示期待跟柯一起去金甌女中投反罷免票，請律師幫柯聲請假處分保障726罷免投票權，但台北高等行政法院昨駁回聲請。北高行認定，柯文哲所稱不在籍投票、通訊投票均於法無據，而戒護外出投票欠缺相關規範，過嚴會侵害人格權、過寬易有脫逃風險，有待立法通盤考量。

北高行裁定理由更指出，若柯文哲所提保障投票權的行政訴訟之後敗訴，卻藉由本件假處分達成訴訟目的（按：即投票），則保障投票權行政訴訟的裁判結果將失去意義，還可能造成選舉無效、同一投票所其他選舉權人甚至有重行投票的可能，對公益有重大影響。

陳佩琪26日早8時半許抵達金甌女中，由羅智強與民眾黨台北市議員張志豪陪同投票。陳佩琪受訪表示，對於北高行說先生有投票權又不讓他投票，讓她覺得是很奇怪的裁定，且還直接明講讓柯出來會影響到公益，「我覺得這一句話應該要改一下，應該影響到執政黨的利益，而不是公益」，所以她對於裁定書結果，她感到強烈不滿與抗議。

媒體追問是否看投開票，陳佩琪說，不會，她假期有很多家事要做，以前也是一樣，先生投完票會忙自己的活動，她假期是洗衣做飯的時機，不會有什麼特別活動，她本來只是醫師，沒有從事政治活動打算。

對於媒體詢問心情，羅智強說，心情有緊張，但平靜等帶投票結果；柯文哲跟陳佩琪是他的老朋友，也都是大安區選民，雖柯現在沒辦法出來投票，但今天也很高興陪陳投票。

羅智強也說，這段時間真的是風風雨雨、忐忐忑忑，今天天氣雨過天將晴，這也是希望未來台灣也能走出仇恨跟對立， 能迎接天晴平和日子；今天天氣算不錯，希望大家把握手上的公民權，踴躍出來投票。