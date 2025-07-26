少了柯文哲陪伴！陳佩琪今早金甌女中投票　怨：蠻沮喪、遺憾

▲羅智強、張志豪26日陪同陳佩琪到台北金甌女中投票。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北高等行政法院昨駁回因京華城案遭羈押禁見的前民眾黨主席柯文哲外出投票聲請，讓原期待能與柯今（26日）一同投票的柯妻子陳佩琪表示，覺得蠻沮喪、遺憾，以前來金甌女中投票都有先生陪，今年是單獨來；陳也說，今天天氣看起來蠻不錯，對於她這種身心有問題的人，心情影響起伏很大。

陳佩琪與柯文哲是國民黨立委羅智強大安選區的選民，陳上週表示期待跟柯一起去金甌女中投反罷免票，請律師幫柯聲請假處分保障投票權，但台北高等行政法院昨駁回聲請。陳佩琪26日早8時半許抵達金甌女中，由羅智強與民眾黨台北市議員張志豪陪同投票。

陳佩琪受訪表示，這幾個月以來她個人的心情是，台灣社會遇到有史以來最嚴重的分裂跟對立，希望選舉活動能快點結束，後面國家面臨的問題，大家好好面對，不要糾結在這種分裂對立活動中。

陳佩琪說，她最近常出庭去先生的法院，覺得一場官司造成嚴重社會對立，相信是很多人不願意看到的。她也說，覺得蠻沮喪、遺憾，以前來金甌女中投票都有先生陪，今年是單獨來，還好有委員陪她過來。

陳佩琪表示，柯文哲常跟她說自己跟羅智強有很多共通特質，包括在任何逆境都勇敢面對，也生存得很好，覺得他們倆特質很相通，今天雖然先生沒有辦法陪她投票，但今天有羅陪同，是覺得寬慰的地方。

陳佩琪呼籲，今天天氣看起來蠻不錯，大家踴躍出來投票，「對於我這種身心有問題的人，大家都知道天氣對我們這種人心情影響起伏很大」，假期天氣這麼好，大家出來散心走走，也行使公民投票權。