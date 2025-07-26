123年老牌國立醫學院「宣布改名」！8月正式上路　國防部曝原因

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123年醫學院改名「國防醫學大學」！國防部曝背後戰略考量

▲123年國防醫學院改名。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者董美琪／綜合報導

為配合國軍醫務體系革新，並提升與國內外醫學院校之間的學術交流與競爭力，國防醫學院將自2025年8月1日起，正式更名為「國防醫學大學」。此項變更已獲教育部核准，國防部亦於23日公告修正原「國防醫學院組織規程」，同步將名稱調整為「國防醫學大學組織規程」。

國防部在修正總說明中指出，此次更名是為了回應軍事醫學領域的重大發展，並因應人才招募、師資培訓與科研推進等多面向教育改革，強化戰備醫療支援與學術實力，進一步提升與世界各大醫學機構的對等地位。教育部已於7月1日核定本次校名變更，自114學年度正式生效。

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目前校方採用的英文名稱為「National Defense Medical Center」，未來將更新為「National Defense Medical University」，新版校徽亦已公布，將與新校名同步於8月上路。

依據修訂後的組織規程，新設的國防醫學大學下設機構包括學院、源遠書苑、預防醫學研究所、衛勤訓練中心、學程、系（科）、研究單位、中心、學員生大隊與勤務隊等。其中，研發體系將由原「研究發展室」升格為「研究發展處」，並增設各教學單位及其主管職務，明訂任期制度，進一步制度化管理層級。

校方組織架構也明訂，校長由少將軍官擔任，統籌全校事務，並設副校長、教育長、政戰主任各一人，階級為上校，協助校務推動；校長可由具教授資格之文職人員擔任，並採任期制，任期與去留等細節將由國防部訂定。副校長及教育長職務亦可由教師兼任。

根據校史資料，國防醫學院的創校歷史可追溯至1902年，前身為軍醫學校。1947年，該校與其他十三個相關單位整合，於上海江灣合組為國防醫學院，採醫學中心制編制。隨著政局變化，1949年隨政府來台，是國內歷史最悠久的軍事醫學院校之一。

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