出生南京考不了國防醫？陸委會：30年來都如此「不是今天才規定」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

師大附中一名學生報考國防醫學院，卻因出生在南京，入本國籍未滿20年不符報名資格。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，該規定從1992年《兩岸人民關係條例》訂立以來就存在，各機關都一律遵守，歷年如此，並不是今年才突然出現的。

梁文傑提到，依照中共的規定，在大陸出生的小孩一出生就要報戶口，所以小孩雖然是具有中華民國國籍，但可能同時也有在對岸設籍，取得中華人民共和國的國籍。

對於師大附中的個案，梁文傑指出，該名學生是3歲時獲准回台定居，當時有繳交對岸的除籍證明，也就是說，在大陸出生以後有報大陸的戶口，所以來台以後，要取得台灣的定居身份，繳交除籍證明，「他的身份轉換是從他3歲左右開始起算。」

▼國防醫學院。（圖／記者徐斌慎攝）



梁文傑說，《兩岸人民關係條例》21條規定，身份轉換以後，必須要經過20年，否則不能夠擔任情報人員、志願役軍官士兵，也不能擔任國防機構的文職、教職或是聘僱人員。

梁文傑強調，1992年《兩岸人民關係條例》訂立以來，各政府機關都是一律遵守，尤其是國防部所屬的機關，所以該名學生絕對不是單一個案，歷年來都有，不是今年才突然出現的案子，「法律就是法律，是必須要遵守的。」

另外，有部分人質疑，國防部發言人孫立方在對岸出生，直到10多歲才來台，卻可以從軍。對此，梁文傑解釋，孫立方1982年時來台，不久後就報考軍校了，當時還未訂立《兩岸人民關係條例》，因此不受影響。

根據《兩岸人民關係條例》21條，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿20年，不得擔任情報機關（構）人員，或國防機關（構）之志願役軍官、士官及士兵；義務役軍官及士官；教職及國軍聘雇人員。