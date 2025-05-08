孫立方來自對岸卻可當兵？陸委會：當年還沒有《兩岸條例》

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者陶本和攝）



記者蔡紹堅／台北報導

師大附中一名高中生因出生在南京，來台未滿20年，無法報考國防醫學院，有媒體質疑國防部發言人孫立方同樣來自大陸，卻可報考軍校，是否差別待遇。對此，陸委會發言人、副主委梁文傑表示，孫立方來台時為1982年，不久後就報考軍校了，《兩岸人民關係條例》當年還沒訂立，自然沒有相關規定。

梁文傑說，來台未滿20年不能擔任不能擔任情報人員、志願役軍官士兵等的規定，是《兩岸人民關係條例》第21條的規定，自該法1992年訂立以來，各政府機關一律遵守，尤其時國防部所屬機關，「該名學生不是唯一個案，歷年來都有，不是今年才突然冒出來的！」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



對於孫立方的情況，梁文傑說，孫立方來台時是1982年，不久就報考軍校了，《兩岸人民關係條例》還沒有訂立，「當時還沒有這個規定。」

孫立方來台時為14歲，有「反共小義士」的身分，梁文傑進一步指出，當年台灣政府對「反共義士」的待遇非常好，甚至有原本是解放軍，來台直接授予軍階、軍銜的。

孫立方的母親是京劇名伶張至雲，本名朱蓮華，師承梅蘭芳親傳弟子言慧珠。文化大革命期間，言慧珠受不了紅衛兵的批鬥虐待懸梁自盡，張至雲也被捕入獄，並遭下放勞改，吃了不少苦頭。

1982年，張至雲帶著子女孫立方、孫舞鳳赴日本探親，後在「大陸災胞救濟總會」的協助下來台「投奔自由」，當時還舉辦了盛大的記者會。孫立方更因看了台灣的軍教片，對軍旅生活非常嚮往，在國中畢業後報考了中正預校。

▼張至雲由於是知名京劇演員，政府特別替她舉辦了盛大的「投奔自由」記者會。（圖／行政院新聞局老照片）



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