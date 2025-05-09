女醫師控校方包庇性暴力、一度吃案　只想解決被害人

▲阿民被花花提分手後化身恐怖情人，不僅對花花施暴更在校內性侵得逞。（示意圖／shutterstock）

圖文／CTWANT

國防醫學院醫學系畢業的花花（化名）和阿民（化名）曾是班對，兩人2016年短暫交往分手後，阿民卻化身為恐怖情人，不僅變成跟蹤狂，更在體育課上公然對花花施暴，甚至在校內性侵。花花向本刊淚訴「事發以後，我一直覺得很髒、很噁心，而且我覺得這是一輩子洗都洗不掉的」，花花曾多次輕生，所幸都及時救回，但她向學校提出性平申訴，校方卻「只想著要如何解決提出問題的人」。花花哽咽表示「似乎註定得用我的一生來陪葬」。

花花說，2016年和阿民分手後，阿民總是找機會對她騷擾、施暴。「有一次實驗課下課，他先是掐我脖子、捏我手臂以後又不讓我從實驗室離開。」2017年2月6日，阿民藉口「要說清楚」，竟直接在校園內某處的樓梯間對花花性侵得逞。2017年9月8日阿民在體育課把花花舉起後重摔，隔週的體育課還企圖毆打花花，還好遭3位體育老師制止，阿民因此和體育老師發生肢體衝突。

弔詭的是，事後校方竟沒有懲處阿民，甚至校方資料也完全沒有紀錄。「企圖毆打同學，跟老師打架竟然完全不用受罰！」花花怒控學校根本就是在包庇違規的學生。

面對阿民的長期以來的各種暴行與性侵，花花健康狀況開始出現問題，身心俱疲的她尋求身心科醫師和校內心理輔導老師的協助。看著醫師在診斷證明書上寫著「適應障礙合併情緒障礙」、「創傷壓力症」2個病名，她一邊掉淚一邊向本刊哽咽訴說「事情發生以後，我似乎註定得用我的一生來陪葬…」。

2021年，校內心理輔導師為幫助花花戰勝心魔，鼓勵她向學校性平會申訴，而花花也在當年的5月20向校方提出性平，不料承辦老師卻多次質疑花花「樓梯間怎麼可能沒別人？」「他壓制住妳怎麼還有辦法脫妳褲子？」這些問題如銳利的刀鋒，不斷地割開花花好不容易勉強癒合的傷口，造成二次傷害。最後該名老師以「你又沒有證據，提了也不會過」、「你報警也一樣沒用，因為你沒有證據」等言語，粉碎花花希望校方主持公道的念頭，性平申訴案也不了了之。

▲阿民在體育課對花花施暴未遂後，花花驚恐的和同班好友傾訴她的恐怖遭遇。（圖／民眾提供）

花花畢業後，2024年7月再次向學校提出性平，同時也對阿民提出刑事告訴。校方才決議對阿民記2支大過，但阿民早已畢業，這樣的懲處對他完全沒有影響。

「我覺得自己很可悲，為了找回公道不斷逼自己回憶痛苦不堪的各種細節，好不容易性侵案成立了，一切卻又像是什麼都沒發生過一樣」。花花邊發抖邊向本刊傾訴自己經歷的苦痛，她激動地表示，「至今我仍不明白，這種人憑什麼當醫生？」花花向校方提出質疑，但沒想到校方的回覆更是離譜至極。「學校說要等司法結果出爐才會作出進一步的懲處，但這不就表示他們不認同校內的性平結果嗎？這樣性平會的意義何在？」

▲經歷阿民長期的騷擾，花花身心狀況開始出現問題，並被醫師診斷為適應障礙合併情緒障礙以及創傷後壓力症。（圖／民眾提供）

花花還向本刊痛批校方對司法調查的態度非常消極。今年1月3日，花花的委任律師詢問校方是否能調閱當年性平調查被暫停的資料當作證據，校方給予肯定回覆後，至今卻仍未收到資料，她痛心表示「學校就是不斷在摸頭，絲毫沒有要解決問題的意思，反而只想著要如何解決提出問題的人」。花花強調，此事學校不但有責任、還是幫兇！「我希望學校裡不會再出現下一個受害者，可是學校如果不斷包庇，那我就不會是最後一個」。

最後花花含著淚向本刊說，當年沒有人願意幫她，7年後終於有機會可以討回公道，但為配合檢調，她必須一再地回想那殘暴又噁心的畫面「我真的不知道這場凌遲到底還要多久，我只希望我還有足夠的勇氣支撐自己活下去。」

本刊致電阿民及國防醫學院，阿民表示，目前正積極配合調查，針對案件內容不願多做陳述，但他對性平調查公正性提出質疑，並表示已提出相關申訴。

國防醫回應，記兩大過是根據性平會建議所進行的懲處，後續會待司法結果出爐後，再審視是否追加懲處。對於校方不願積極配合調查的指控，國防醫則表示，根據現行法規，除非是收到正式函文，否則無法提供相關資料作為佐證，並非不願配合司法調查。

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