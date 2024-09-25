嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級　國防醫訓練採檢官上線

▲113年疾管署生物防護應變隊進階訓練。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防生物恐怖攻擊事件，疾病管制署於6區管制中心分別成立「生物防護應變隊」，今年起將進一步升級與國防醫學院簽定合作合約，攜手預防醫學研究所推動生物防護應變隊相關訓練計畫，並首度代訓4名「採檢官」投入各區應變隊，強化實戰能力。

美國911事件後炭疽信件攻擊發生震驚各界，而近來國際間也陸續有生物恐攻事件傳出，除了恐怕會使民眾罹病，更嚴重的是讓恐懼、焦慮瀰漫，衝擊社會運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署為國內平時發生疑似生物恐怖攻擊事件的中央層級權責應變單位，98年正式於6區管制中心分別成立生物防護應變隊，現在更近一步讓訓練整備升級，今（113）年起與國防醫學院簽定合作合約，疾管署長莊人祥與國防醫學院院長陳元皓今日進行締約儀式。

▲113年疾管署生物防護應變隊進階訓練。（圖／疾管署提供）

應變隊的工作，就是當國內發生疑似生物恐怖攻擊事件時，負責即時應變指揮，進行事件現場之環境檢體採樣、後送實驗室進行檢驗及清消任務，將生物恐怖攻擊可能造成的危害、受感染人數等影響降至最低。

莊人祥分享，2020年11月初台大醫院出現不明粉末信件，當時台北區區管中心就派出生物防護隊隊員前往採檢，先送回昆陽實驗室檢驗8種病原，第二天清晨再送預醫所檢驗16種病原，所有病原體都是陰性，排除生物恐怖攻擊，這也是生物防護應變隊首度出動。

莊人祥也提到，應變隊相關知能疾管署原本都自主訓練，但現在生物恐怖攻擊日新月異，事件變化狀況多，有鑒於於國防醫學院預防醫學研究所為國內少數擁有完整生物防護師資及新式生物偵檢儀器單位，可協助建立專業性及一致性之生物防護應變訓練及認證，就主動和國防醫學院尋求合作。

▲疾管署長莊人祥說明生物防護應變隊。（圖／記者洪巧藍攝）

雙方展開合作，後續將由國防醫預防醫學研究所規劃與辦理生物防護應變隊相關訓練/認證課程，初步已經完成48人進階認證，還代訓4名採檢官。

陳元皓則提到，面對日益嚴峻的生物安全挑戰，專業訓練更顯重要，本次訓練更納入最新科技應用，包含無人機系統、空氣監測、採樣系統、無線電通訊、檢體採樣技巧、病原檢測技術等。

莊人祥說，過去現場採檢後要送實驗室，現在透過採檢官搭配可攜式檢驗儀器，在當地就可以完成檢驗，省去運送檢體時間，可以更即時得到結果，排除生恐攻擊可以及早解除相關封鎖，整體戰力提升。

莊人祥表示，除了4名採檢官組隊員專責先遣及採檢任務，原應變隊隊員則負責清消、裝備檢整及檢體包裝工作，成員包含指揮官、計畫官、醫療官，以及清消官組、後勤官組，6區應變隊總計有76人。

而應變隊為任務編組，24小時待命，成員都是各區管中心防疫人員，平時還要肩負疫調等工作，除了一同訓練、演練，發生疑似生物恐怖攻擊事件則會出動執行任務。

▲疾病管制署與國防醫學院聯手，成立嶄新生物防護應變隊。（圖／記者洪巧藍攝）