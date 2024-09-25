　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級　國防醫訓練採檢官上線

▲▼113年疾管署生物防護應變隊進階訓練。（圖／疾管署提供）

▲113年疾管署生物防護應變隊進階訓練。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防生物恐怖攻擊事件，疾病管制署於6區管制中心分別成立「生物防護應變隊」，今年起將進一步升級與國防醫學院簽定合作合約，攜手預防醫學研究所推動生物防護應變隊相關訓練計畫，並首度代訓4名「採檢官」投入各區應變隊，強化實戰能力。

美國911事件後炭疽信件攻擊發生震驚各界，而近來國際間也陸續有生物恐攻事件傳出，除了恐怕會使民眾罹病，更嚴重的是讓恐懼、焦慮瀰漫，衝擊社會運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署為國內平時發生疑似生物恐怖攻擊事件的中央層級權責應變單位，98年正式於6區管制中心分別成立生物防護應變隊，現在更近一步讓訓練整備升級，今（113）年起與國防醫學院簽定合作合約，疾管署長莊人祥與國防醫學院院長陳元皓今日進行締約儀式。

▲▼113年疾管署生物防護應變隊進階訓練。（圖／疾管署提供）

▲113年疾管署生物防護應變隊進階訓練。（圖／疾管署提供）

應變隊的工作，就是當國內發生疑似生物恐怖攻擊事件時，負責即時應變指揮，進行事件現場之環境檢體採樣、後送實驗室進行檢驗及清消任務，將生物恐怖攻擊可能造成的危害、受感染人數等影響降至最低。

莊人祥分享，2020年11月初台大醫院出現不明粉末信件，當時台北區區管中心就派出生物防護隊隊員前往採檢，先送回昆陽實驗室檢驗8種病原，第二天清晨再送預醫所檢驗16種病原，所有病原體都是陰性，排除生物恐怖攻擊，這也是生物防護應變隊首度出動。

莊人祥也提到，應變隊相關知能疾管署原本都自主訓練，但現在生物恐怖攻擊日新月異，事件變化狀況多，有鑒於於國防醫學院預防醫學研究所為國內少數擁有完整生物防護師資及新式生物偵檢儀器單位，可協助建立專業性及一致性之生物防護應變訓練及認證，就主動和國防醫學院尋求合作。

▲▼疾病管制署與國防醫學院聯手，成立嶄新生物防護應變隊。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署長莊人祥說明生物防護應變隊。（圖／記者洪巧藍攝）

雙方展開合作，後續將由國防醫預防醫學研究所規劃與辦理生物防護應變隊相關訓練/認證課程，初步已經完成48人進階認證，還代訓4名採檢官。

陳元皓則提到，面對日益嚴峻的生物安全挑戰，專業訓練更顯重要，本次訓練更納入最新科技應用，包含無人機系統、空氣監測、採樣系統、無線電通訊、檢體採樣技巧、病原檢測技術等。

莊人祥說，過去現場採檢後要送實驗室，現在透過採檢官搭配可攜式檢驗儀器，在當地就可以完成檢驗，省去運送檢體時間，可以更即時得到結果，排除生恐攻擊可以及早解除相關封鎖，整體戰力提升。

莊人祥表示，除了4名採檢官組隊員專責先遣及採檢任務，原應變隊隊員則負責清消、裝備檢整及檢體包裝工作，成員包含指揮官、計畫官、醫療官，以及清消官組、後勤官組，6區應變隊總計有76人。

而應變隊為任務編組，24小時待命，成員都是各區管中心防疫人員，平時還要肩負疫調等工作，除了一同訓練、演練，發生疑似生物恐怖攻擊事件則會出動執行任務。

▲▼疾病管制署與國防醫學院聯手，成立嶄新生物防護應變隊。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾病管制署與國防醫學院聯手，成立嶄新生物防護應變隊。（圖／記者洪巧藍攝）

ET快訊
快訊／全家開出千萬發票！　中獎名單、門市曝光
國道3死！運將生前打電話求救　同事悲曝：話還沒講完就撞了
陸上市公司60億資金「消失」　股價崩到下市
Leo王遭爆外遇又賣車　今夜市叫賣令人驚訝
快訊／藍白封殺總預算　賴清德下3軍令
全盲50年！按摩爺爺「眼睛醫到破產」　付不出房租
15歲女兒上學被接走「載去嘿咻」　父告無緣女婿...結果傻眼
一家人出國玩　返家見大兒子死在床上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7旬翁搭高鐵久站不願坐！暖心警問出「這原因」...一路陪到台南

F1賽車來了！RB19首度亮相　5大看點亮相...估10萬人湧進台中

不是淡水、九份　全台「最強老街」是它！上半年吸962萬人造訪

快訊／30秒連兩震！16:12宜蘭縣南澳鄉規模4地震　2縣市有感

農業部突破養蜂防治難題　　AI智慧監測系統15秒揪出「蜂蟹蟎」

快訊／16:12台灣東部海域規模3.4地震　最大震度3級

葉丙成驚吐「兒子失敗是我的快樂」　談AI世代應有4項特質

嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級　國防醫訓練採檢官上線

大一新生「宿營被震撼教育」超錯愕　他點名1舊習：誰發明的？

不喜歡社交　說不定是因為比較聰明！

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

7旬翁搭高鐵久站不願坐！暖心警問出「這原因」...一路陪到台南

F1賽車來了！RB19首度亮相　5大看點亮相...估10萬人湧進台中

不是淡水、九份　全台「最強老街」是它！上半年吸962萬人造訪

快訊／30秒連兩震！16:12宜蘭縣南澳鄉規模4地震　2縣市有感

農業部突破養蜂防治難題　　AI智慧監測系統15秒揪出「蜂蟹蟎」

快訊／16:12台灣東部海域規模3.4地震　最大震度3級

葉丙成驚吐「兒子失敗是我的快樂」　談AI世代應有4項特質

嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級　國防醫訓練採檢官上線

大一新生「宿營被震撼教育」超錯愕　他點名1舊習：誰發明的？

不喜歡社交　說不定是因為比較聰明！

預防工安事故！高雄市府突擊稽查　月底前加強178處工地巡檢

心機橘貓「當眾親親抱抱」可愛賄賂　冷面評審被攻陷暖笑：冠軍啦

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

醫揭「咽喉胃酸逆流7症狀」　飯後2小時別彎腰

Lulu演技受肯定「劇本都還在家」！入圍新人獎首露面　林柏宏傳訊內容曝光

再談長榮遺囑之爭　張國煒：拿不到就拿不到、趕快處理完就好

你喝過嗎？　可口可樂「新口味」推出半年就宣布停產！

快訊／全家開出10組發票大獎！花35元就中千萬　名單、門市曝光

國道3死車禍！運將生前曾打電話求救　同事悲曝：話還沒講完就撞了

男掛報廢車牌上路拒檢狂飆...一路逆向闖紅燈！警破窗拉出壓制

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

統一發票7、8月中獎號碼出爐

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

周末可能有颱風　恐靠近變天時間曝

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

快訊／16號颱「西馬隆」中午生成　最新路徑曝

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

一票人嫌無聊！這國家「旅遊人次」卻海放台灣

想看周董演唱會！她求「搶票秘訣」狂釣神人

更多熱門

相關新聞

台南做工行善助人最快樂勞局舉辦預防職災教育訓練

台南做工行善助人最快樂勞局舉辦預防職災教育訓練

為實現台南市黃偉哲市長建構「希望家園」的施政理念，台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。

南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

大谷今年不投球　道奇曝兩派意見

大谷今年不投球　道奇曝兩派意見

超級細菌CRAB威脅大！政府年砸2億目標「5年感染降1成」

超級細菌CRAB威脅大！政府年砸2億目標「5年感染降1成」

中華醫大手作烘焙技能訓練班結訓展成果

中華醫大手作烘焙技能訓練班結訓展成果

關鍵字：

生物防護疾管署國防醫學院生物恐怖攻擊訓練

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

統一發票7、8月中獎號碼出爐

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

快訊／萊爾富開出200萬發票特獎！門市曝光

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面