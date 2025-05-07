師大附中生申請國防醫「出生南京」不符資格　國防部：未來仍可報考

▲國防醫學院。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

一名師大附中的學生今年1月考完學測，成功申請到夢寐以求的國防醫學院，沒想到竟因在南京出生、入籍未滿20年，不符報名資格為由，遭撤銷錄取資格，讓他感到心灰意冷。國防部今（7日）回應，軍校招生簡章訂明，須具中華民國國籍且無外國國籍，大陸地區人民經許可進入臺灣地區者，須設有戶籍滿二十年，始得報考入學。該生不符「設籍滿20年」之規定；未來符合規定後，仍可報考國軍相關班隊，實現從軍夢想。

這名學生在Dcard上表示，今年3月間，他在國防測驗中拿到88分，智力測驗則是獲得138的成績，讓班上的學生、師長都替他感到開心。怎料3月14日初審結果出爐，內容十分簡短，卻完全顛覆了他所有的期待與規劃，這名學生的錄取資格被撤銷，理由是「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」。

這名學生感到十分困惑，明明自己擁有中華民國國籍、身分證與護照，從小也是在台灣長大、念書，也從未擁有中國的戶籍、居留紀錄。甚至連出生地在南京這件事，都是15歲辦理身分證時，他才第一次知道。

國防部回應，青年學子報考國軍各招募班隊，須經甄選會進行在臺設籍、安全調查等審查程序，合格後始可報名。軍校招生簡章訂明，須具中華民國國籍且無外國國籍，並在臺灣地區設有戶籍。依據「軍事學校學生研究生學籍規則」第19條規定，大陸地區人民經許可進入臺灣地區者，須設有戶籍滿二十年，始得報考入學。

國防部說明，依大陸委員會函釋，兩岸條例施行細則第5條第1款規定，在中國大陸出生，身分原係中國大陸人民，在臺設籍後，始轉換身分為臺灣人民。

國防部指出，全案經移民署於114年4月17日查復，該名考生為南京市出生(母親為陸籍)，98年申設戶籍時同步宣布放棄陸籍，並獲准在臺定居，故不符「設籍滿20年」之規定；未來符合規定後，仍可報考國軍相關班隊，實現從軍夢想。