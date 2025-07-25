陳佩琪喊話小草投反罷免　羅智強明早陪同赴金甌女中投票

▲陳佩琪與羅智強20日下午出席民眾黨「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／民眾黨提供）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉入京華城案遭羈押禁見，日前向台北高等行政法院聲請假處分，盼能於726行使罷免投票權，但今（25日）遭駁回；對此，柯妻陳佩琪痛批民進黨政府「嚴重侵害人民投票權」，並號召小草們明日「全員出動」，投下不同意罷免票。稍早藍委羅智強公布，明天8點40分，將陪同陳佩琪前往金甌女中投票。

陳佩琪在臉書上寫到，對於柯文哲的公民權應該受到憲法的保障，他聲請投票，不只是為了自己，更是為了制度的建立和台灣的長治久安，如今連他的投票權都被剝奪了，民進黨政府不尊重憲法賦予人民的權利，嚴重侵害人民的投票權。

台灣不能被黑暗的勢力打倒。

陳佩琪也向小草喊話，明天請全員出動，726一人一票幫阿北投下這一張「不同意罷免』」的反罷票，也拜託曾給她加油鼓勵的人，726日幫她投下「不同意罷免」票，「救救我的先生柯文哲，他是佩琪的牽手，他是一個這麼善良的人」。

稍早，羅智強則公布明日投票時間，一大早8點40分將陪同陳佩琪到金甌女中投票，9點10分將陪同趙少康在大安國中投票，接下來9點55分蔣萬安則會陪同羅智強到建安國小投票。



