批童子賢罷投前抹黑！趙少康聲援傅崐萁陪掃街　支持民眾比讚

▲▼趙少康與台北市議員一同現身花蓮，陪同傅崐萁走訪街頭，向鄉親拜票爭取支持。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中廣董事長趙少康24日與台北市議員李明賢、鍾沛君、李柏毅、張斯綱一同現身花蓮，陪同立法院國民黨總召傅崐萁走訪街頭，向鄉親拜票爭取支持。現場吸引大批民眾夾道歡迎，熱情揮手、比讚鼓勵，展現地方對傅崐萁的肯定與支持。

針對日前和碩董事長童子賢聲稱「403震災欲捐款7000萬遭縣府阻擋」一事，趙少康今日也在媒體聯訪中嚴正回應，直指童子賢身為大型企業董事長，管理經驗豐富，不可能將「去年」與「七年前」的事情混淆；如果真的早在七年前就發現有所不妥，應該依照企業經營常理，當下就主動提出質疑、尋求釐清，而非等到現在選舉前夕再拋出未經查證的指控。

▲▼吸引大批民眾夾道歡迎，熱情揮手比讚鼓勵。

趙少康指出，童子賢在大惡罷投票倒數階段，選擇站在罷免團體與民進黨陣營一方，丟出不實指控，無異於協助操作選舉、撕裂社會、打擊災後重建團隊的士氣，「這不是一位企業家該有的社會責任感」。

趙少康強調，花蓮歷經重大地震災害，無數公務人員與民間力量齊心投入重建，童子賢卻在風頭上發言攻擊、模糊焦點，不僅對地方重建人員不公，也令人質疑其背後動機。

趙少康呼籲社會大眾冷靜理性，不被民進黨的選舉操作帶風向，7月26日站出來投下「不同意罷免」的一票，才能讓真正為花蓮打拚的民意代表繼續服務。