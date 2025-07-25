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罷免活動起衝突！新北男捷運站前雨傘戳傷志工　慘遭逮捕送辦

▲雙和罷團在景安捷運站前遭反對民眾攻擊。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲雙和罷團在景安捷運站前遭反對民眾攻擊。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（24日）下午6時許，罷免團體在景安捷運站前舉牌宣講時，一名男子因立場不同，與參加活動民眾發生衝突，原本僅互訴表達意見，但男子突然持雨傘朝支持罷免民眾攻擊，造成右胸受傷紅腫，警方隨即依傷害現行犯，逮捕持雨傘戳傷人的男子，並依法帶回警局偵辦。

由於立委罷免案投票日即將到來，昨天雙和罷免團體在中和景安捷運站前，舉行舉牌宣講活動，但在活動期間，66歲許姓男子拄著雨傘靠近罷免團；但雙方才一碰面，就因為不同立場意見互嗆，許男還瞪大雙眼直盯著對方，雙方爆發摩擦後，許男竟持雨傘直接戳向支持罷免的39歲蔡男右胸，造成紅腫受傷。

▲雙和罷團在景安捷運站前遭反對民眾攻擊。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲許男（右）持雨傘戳傷蔡男（左）。（圖／雙和罷團提供）

現場警方發現，立即上前制止，隨即以傷害現行犯將許男上銬，並帶回派出所偵辦，所幸未造成進一步肢體衝突，現場秩序也迅速恢復；警方規定製作雙方當事人筆錄，全案依傷害罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。中和分局強調，民主社會應理性表達立場，員警執法將持續秉持中立立場，以確保民眾言論自由與公共秩序，共同維護社會安寧。

▲雙和罷團在景安捷運站前遭反對民眾攻擊。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依傷害現行犯將許男上銬逮捕。（圖／雙和罷團提供）

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