投開票所爭議！盧秀燕怒嗆卓榮泰「像中共宵小之輩」

▲盧秀燕砲轟卓榮泰。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

明天（26日）就是首波全台大罷免的投票日，「藍營一姐」台中市長盧秀燕今天火力全開砲打中央，有媒體報導指台中市民眾發現，罷免投開票所地點特殊，卓榮泰昨天要求，不能再發生不合理變動投票所的情況，台中市長盧秀燕昨天批卓做了最壞示範、帶頭造謠，行政院發言人李慧芝今天反指盧對號入座。而盧秀燕得知反問卓「有沒有勇氣講是哪個縣市？表現像是中共這種宵小之輩。」。

盧秀燕昨天陪同廖偉翔車掃反罷免，受訪時表示，「卓院長做了最壞示範，他連事實查核中心都不會看，自己還帶頭造謠、傳播謠言，所以難怪台灣詐騙這麼多。」行政院發言人李慧芝今天表示，卓榮泰並未提到任何縣市，不理解盧秀燕為何對號入座，做出莫名指控。

對此，盧秀燕怒批，每個縣市都有事實查核中心，都依照中選會規定設置，「卓院長講的是哪個縣市？卓院長有沒有勇氣講是哪個縣市？」，「想要偷襲別人，就像中共一樣騷擾、打擊別人，又沒有勇氣站出來說，行政院長是國家最高行政首長，表現出來卻像中共這樣的宵小之輩，會讓國人很失望。」

另外盧秀燕也說，「民進黨總召柯建銘不斷偷襲、打壓在野黨立委，搞得天下大亂，就跟昨天中共騷擾我們選手一樣！現在南部還有救災、經濟問題，更需要執政黨積極作為」。