柯建銘等22綠委否決2大法官　游盈隆：賴總統面子原來並沒那麼重要

▲立法院針對大法官提名行使同意權。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院會今（25日）進行7位司法院大法官人事同意權案投票，表決結果全數遭否決，特別的是，民進黨團採「5+2」，開放個別委員決定是否否決大法官被提名人陳慈陽與詹鎮榮，其中總召柯建銘等22位綠委對陳、詹蓋不同意票。對此，台灣民意基金會游盈隆表示，民進黨立院黨團這次沒有完全照府方意思投票，總統的面子，在民進黨立院黨團成員眼中，原來並沒那麼重要，國會自主高於總統意志，真是一個耐人尋味的價值選擇。

游盈隆表示，今天立院行使大法官人事同意權，結果全數否決，七位被總統提名的人選無一倖免，憲政法庭恢復正常運作，遙遙無期，台灣憲政僵局依然無解

游盈隆指出，據可靠消息指出，原本國民黨與在野黨都傾向「過1斬6」，但兩黨內部對究竟要讓哪一個人過？各自意見分歧，究竟是要選蕭文生或詹鎮榮，僵持不下。在這種情況下，加上時間壓力，最後乾脆全砍，連演都不演了。

游盈隆說，自己三天前說，「過1斬6」是最可能結果，主要意思是「短期內，在野黨不會讓憲法法庭恢復正常運作，但至少通過一個，可以留下相罵本」。事實也證明兩黨過程中的確有那樣的念頭。如今七個全砍，顯示藍白領導人鬥志高昂，在大罷免前夕，仍無懼「毀憲亂政」大帽子，硬幹倒底。

另外，游盈隆提到，值得注意的是，民進黨立院黨團這次也沒有完全照府方的意思投票，被提名人陳慈陽與詹鎮榮各僅獲26票支持，就可以一目了然。總統的面子，在民進黨立院黨團成員眼中，原來並沒那麼重要。國會自主高於總統意志，真是一個耐人尋味的價值選擇。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）