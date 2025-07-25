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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜率藍委議場前舉反罷布條　吳思瑤轟議事不中立：拍畢業照？

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免投票日倒數不到1天，國民黨團今（25日）一早在議場前召開「一定出來投『 不同意罷免』」記者會，還舉起偌大反罷免布條拍大合照，連立法院正副院長韓國瑜、江啟臣都罕見出席。對此，民進黨團幹事長吳思瑤痛批，韓國瑜、江啟臣再次議事、政治不中立，「這大概是我看過國民黨這段時間做過最長布條」，2、3公尺長布條國民黨可以用，但公民的民主飄帶不能進入立法院，「今天這種諷刺畫面是拍畢業照嗎？國民黨立委一起拍畢業照？」

國民黨團今（25日）一早在立法院議場前舉行記者會，呼籲明日出來投不同意罷免。立法院長韓國瑜與副院長江啟臣罕見與所有藍委一起開記者會。韓國瑜說，台灣民主到了最危險的一刻，再往前就萬丈深淵，權力若沒被監督，權力就會像一頭怪獸，若31席藍委全被罷免掉，台灣的民主政治將會變成怪獸跟妖怪，呼籲民眾愛護民主。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤痛斥，韓國瑜、江啟臣再次議事不中立、政治不中立，公然在議場前方舉起偌大布條，利用立法院場域進行反罷免訴求，這件事非常嚴肅。如果連公民朋友的小小飄帶沒辦法配戴進入立法院，大家可以比一比大小，韓國瑜怎麼可以要求立法院警衛？連公民意見自由，配戴在身上的掛飾、配件，被粗暴要求卸下才能進入立法院。

吳思瑤說，立法院不正是接受人民陳抗、不同意見的民主殿堂？韓國瑜在立法院形同戒嚴方式，民主飄帶都要封殺，民主飄帶有這麼可怕？它是最潮時尚的配件，台灣公民讓世界看到表達意見自由。

吳思瑤質疑，公民飄帶不能用、不能綁，但立法院正副院長、藍委們卻公然在議場前，用這麼大的布條公然政治訴求，「這大概是我看過國民黨這段時間做過最長布條」，2、3公尺長布條國民黨可以用，但公民的民主飄帶不能進入立法院，非常諷刺，而這也是我們一直要對抗的政治不中立跟議事不中立。

吳思瑤也說，尊重韓國瑜在國民黨造勢場合說話，江啟臣要幫忙其他被罷免立委站台，只要公餘期間或有請假我們都尊重，但在立法院場域裡，在上班時間進行公然政治訴求，這就是政治不中立、議事不中立，也是明天大罷免重要訴求，不是針對政黨，是立法院失去亂象要導正。

吳思瑤表示，歡迎多元意見表達、未來新民意組成新國會，歡迎更多意見進入民意殿堂，而不是韓國瑜、國民黨搞戒嚴，封殺不同意見。「今天這種諷刺畫面是拍畢業照嗎？國民黨立委一起拍畢業照？」

吳思瑤也建議韓國瑜，好好讀一讀立法院職權行使法，不要再當違法、違規的違法院長，讓立法院成為守法院、立法院，立法有品質，立委能守法民主殿堂，不是成為違法院，也許是2025年這些明天要被投票罷免的23位立委最後在立法院大合照，在台灣民主史上也是有意義。

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