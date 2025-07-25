陸6名大學生參學遭高溫溶蝕送命　悲憤家屬曝唯一訴求：還原真相

▲大陸東北大學6名學生在參學過程中掉入滿是礦漿的浮選槽內。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸東北大學6名學生23日在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習時，墜入充滿黏稠礦漿的浮選槽，遭高溫溶蝕溺亡，引起社會輿論震撼。事件發生後，官方成立聯合調查組介入，中金集團也緊急道歉，仍難以平息輿論的質疑聲浪，而家屬也在悲憤之際提出唯一訴求，「還原真相！」

《中新網》報導，最新的事故情況調查通報顯示，已初步查明的事故直接原因是，浮選槽上方鋼格柵板（規格1.2m×3m）一側固定角鋼焊縫存在陳舊性裂紋，當日受集中載荷後瞬間斷裂，導致整塊格柵板翻轉脫落。

據悉，格柵板是安裝在浮選槽等設備上方或通道等處的金屬網格板，起承載、防護隔離等效果，防止人員或物體直接墜入下方的設備或空間。顯然，本是防護人員安全的格柵板失去作用，反倒成為讓6名大學生送命的關鍵因素。

事故發生後，中金初步報告寫明「溺亡」，這也讓外界質疑其調查過於草率。有網友批評稱，「用溺亡是否合適？」；「以為學生去游泳？」；「下面除了攪拌器還有強鹼」；「腐蝕、絞碎、中毒，這難道不是最痛苦的死去方式？」。

憾事發生後，一名遇難學生家屬透露，孩子今年大三，是東北大學礦物加工工程專業的學生，「得知噩耗後，自己手抖得無法和人交流。」這名同學的父母和姐姐24日已抵達內蒙古滿洲里，姐姐表示，「家屬唯一的訴求就是還原真相，不要讓相關的人逃脫責任。」

此外，大陸央媒《新華社》也發文質疑批判，浮選槽作為選礦廠的核心區域，其上方格柵板為何會在學生參觀時突然脫落？是年久失修未被察覺，還是安裝時已埋下隱患？一個承載生產重任的廠區，其日常安全巡檢與設備維護是否到位？這些錐心之問，必須得到徹查與解答。

外界的質疑也反映到中金黃金的股價，其股價24日狂跌8%，今（25）日跌幅雖有趨緩，盤中仍劇烈震盪，反映出市場對此事件造成母集團的傷害。