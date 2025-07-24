電腦螢幕從天而降！女駕駛輾過爆車損　居民怒：上次是電視

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電腦螢幕從天降！她開車輾過愛車慘受損　居民怒：上次是電視

▲▼電腦螢幕從天而降！車主輾過愛車慘受損　居民怒：上次是電視。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲電腦螢幕從天而降！車主輾過愛車慘受損，居民怒：上次是電視。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄岡山區公園西路三段23日傍晚發生一起驚險事件，一名陳姓女子駕車行經該路段時，突然壓到路面不明物品導致車輛受損，仔細一看才發現，那竟是電腦螢幕。據了解，該螢幕是從一旁大樓高空丟下，前2天甚至砸下電視，警方獲報後調閱周邊監視器，全力追查肇事者。

岡山分局於當日18時許接獲報案，有車主開車壓到不明物品導致車輛受損，立即派員前往現場，發現路面上的不明物體竟是一台電腦螢幕。

▲▼電腦螢幕從天而降！車主輾過愛車慘受損　居民怒：上次是電視。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲電腦螢幕從天而降！車主輾過愛車慘受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查，該物品是從一旁大樓高空丟下導致，直擊民眾直呼「可怕！上次丟下來電視」、「拜託不要從樓上亂丟東西」、「很可怕，經過的時候提心弔膽，但丟下來的住戶一口否認」。高空拋物事件頻傳，嚴重威脅用路人安全，這讓附近居民行經時都心驚膽顫。

雖然陳姓女子事後表示無需警方協助處理車損，但警方已將此案移請環保局依廢棄物清理法進行調查，並將請大樓管委會協助查明肇事者。

一旦確認，警方將依《刑法》第 185 條「以他法致生往來之危險者」嚴懲， 「以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」依法究辦。

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