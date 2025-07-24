黃偉哲力推「三不四要」防網路性剝削　守護孩子網路安全過暑假

▲台南市長黃偉哲呼籲落實「三不四要」原則，社會局啟動暑期兒少防性剝削行動，強化網路安全宣導與被害人服務。（圖／台南市政府社會局提供，下同）

記者林東良／台南報導

盛夏假期是兒少活動最頻繁的時節，網路與人際互動風險也隨之升高，為防範兒少遭受性剝削，台南市社會局啟動多項暑期防制行動，除強化被害人輔導服務，也結合公私部門夥伴推動青春專案與網路使用宣導，強化性剝削預防機制。

台南市長黃偉哲說明「三不四要」原則：「三不」—不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；「四要」—要求助、要蒐證、要報警、要移除，呼籲家長關注孩子的網路安全與人際互動，共同守護兒少免於性剝削。

黃偉哲市長表示，隨著網路與智慧型手機普及，兒少性剝削風險日益嚴峻，從線上交友陷阱、性影像散布，到實際誘拐事件，皆對兒少與社會安全構成重大威脅。台南市除推動青春專案外，2025年也辦理多場性暴力防制影像巡迴影展與映後座談，透過深度對話與教育提升社會防暴意識，致力打造性別暴力零容忍的安全城市。

社會局長郭乃文指出，2025年1至6月全市共受理154件兒少性剝削案件，其中87％涉及性影像，且逾6成與網路犯罪有關，顯示強化網路安全防制已刻不容緩。社會局家防中心曾服務一名13歲少女萌萌，平時喜愛於 Instagram 分享自拍，某日竟收到一段與她「外貌神似」的性影像，經報案發現為不肖人士擷取其社群照片，利用 AI 深偽技術（deepfake）合成假影片並散布。家防中心獲報後，隨即派社工陪同製作筆錄，後續提供法律諮詢與心理支持，協助萌萌一家走過衝擊與修復歷程。

社會局自2021年起委託台灣小螞蟻教育關懷協會推動「兒少性剝削被害人輔導服務暨防制宣導教育」方案，期盼多管齊下，凝聚社會對「終止性暴力，沒有人是局外人」的共識與行動。另衛生福利部今年6月推出「神秘網友事件簿」及「小圓的魔鏡」電子繪本，協助兒少學習辨識風險、強化自我保護。若不幸遭遇性暴力事件，請撥打 110、113 或洽詢性影像中心（02-6605-7373），讓專業團隊即時協助，共同守護孩子的安全成長。