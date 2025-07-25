曳引車右轉不禮讓「機車捲輪下」騎士噴出重摔　驚險畫面曝光

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳥松區昨日（24日）上午發生一起怵目驚心的車禍事故，一部直行的機車在神農路與中正路口，遭到一部正在右轉的曳引車撞上，機車騎士潘女當場騰空向後翻轉摔落，所幸並未被曳引車輾壓，僅受輕微擦挫傷，機車則被捲入輪下一路拖行。這驚險的一幕被民眾拍下並上傳網路，引發討論。

仁武分局獲報後隨即到場處理。經初步了解，這起事故發生在昨日上午8時許，50歲的曳引車駕駛莊男當時沿著神農路東向西行駛，準備右轉中正路，卻在轉彎過程中，其右後車輪與沿神農路東向西直行的35歲潘姓女騎士發生擦撞。

▲一部機車在路口遭右轉的曳引車撞上，女騎士當場騰空向後翻轉摔落，險被曳引車輾壓。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

警方對雙方駕駛進行了酒測，酒測值均為零。受傷的機車騎士潘女意識清楚，僅有擦挫傷。警方初步研判，這起事故的主因是曳引車駕駛莊男在轉彎時未禮讓直行車導致肇事。詳細的肇事原因，警方仍在進一步釐清中。

▲昨日（24日）上午，一部直行的機車在鳥松區神農路與中正路口遭到一部正在右轉的曳引車撞上，女騎士當場騰空向後翻轉摔落，所幸並未被曳引車輾壓，僅受輕微擦挫傷。（圖／吳世龍翻攝）