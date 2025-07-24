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大陸 大陸焦點 特派現場

陸6名大學生參學墜礦漿池溺亡　學生曝：類似泥石流，掉進去動不了

▲大陸東北大學6名學生在參學過程中掉入滿是礦漿的浮選槽內溺亡。（圖／翻攝微博）

▲大陸東北大學6名學生在參學過程中掉入滿是礦漿的浮選槽內溺亡。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸東北大學6名學生昨（23）日隨學校前往內蒙古中國黃金集團內蒙古礦業公司努格吐山銅鉬礦選礦廠參訪學習時發生意外，6人跌落至滿是礦漿的浮選槽內，救出後均無生命跡象溺亡。此外，現場也有一名老師受傷，整起事件仍在調查中。

▲大陸東北大學6名學生在參學過程中掉入滿是礦漿的浮選槽內溺亡。（圖／翻攝微博）

《正觀新聞》報導，事件發生後，中金黃金領導高度重視，立即啟動應急預案，第一時間前往現場組織處理，及時按相關程序上報當地政府各相關部門。目前各項處置工作正有序進行。中金黃金對事件不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問，並對此產生的社會影響深表歉意。

一名同為礦物加工工程專業的學生表示，其中一名遇難者是「大三直系學弟」，「浮選槽的垂直高度有十幾米（公尺），裡面是礦漿，類似於泥石流，人掉進去動不了，受傷老師是其大創帶隊老師，剛工作兩年，對學生很好。」

▲大陸東北大學6名學生在參學過程中掉入滿是礦漿的浮選槽內溺亡。（圖／翻攝微博）

該學生透露，這類實習在大二大三大四會組織四次，他曾去過事發選礦廠，「平時除了檢修設備，沒有員工在機器旁邊，浮選區員工平時也就二三十人，實習參觀的時候，學生加老師會比浮選車間員工多，如果是7個人站在（格柵）板上，可能板子會受不住。」

據悉，浮選槽的格柵板是安裝在浮選槽內的一種構件，通常由金屬、塑膠或木材等材料製成，可以對浮選槽內的礦漿流進行穩定和引導、防止礦粒沉槽，並起到消泡作用。

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