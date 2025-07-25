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民雄新港四季風夏日fun音樂活動　小小警察體驗營宣導反詐騙

▲▼ 民雄分局防詐宣導 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 民雄分局防詐宣導 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄警分局識詐宣導團借助嘉義縣新港文教基金會日前所舉辦之新港四季風夏日fun音樂活動，舉辦小小警察識詐體驗活動，藉由家長帶同小孩參加體驗活動過程，向家長分享、介紹近期詐騙集團常見的詐騙手法，包括假投資詐騙、網路購物詐騙及假買家騙賣家等詐騙模式，提醒自身務必要提高警覺，避免上當受騙，除了避免自己受詐外更希望能透過各家長及小朋友為警方拆「詐」彈的種子，散播反詐的力量，將反詐、阻詐、識詐意識散播到百業各行中，藉由一傳十、十傳百的散播力量，打造堅如磐石的阻詐網路。

▲▼ 民雄分局防詐宣導 。（圖／民雄分局提供）

民雄警分局為讓反詐觀念深入民心，為提高民眾注意力及宣導成效增加民眾參與感，現場除提供小小警察體驗營外，更利用反詐騙彈珠活動以各類詐騙手法之關鍵字提供民眾沉浸在互動式活動，藉由資訊共享與合作，提升打擊詐騙犯罪的效率，進一步保護民眾財產安全。透過互動問答、宣導品發放及案例分享等方式，讓民眾更具警覺性。

▲▼ 民雄分局防詐宣導 。（圖／民雄分局提供）

民雄分局長吳俊德呼籲，民眾可以多加利用警政署推出之「165打詐儀錶板」相關功能期望經由不斷的宣講，號召民眾分享網站及案例，提高社區整體防詐意識，讓大家都能成為「防詐絕緣體」，警方也將持續利用各種場合及多媒體平台進行反詐騙，以提升民眾「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」意識，保障民眾的財產安全。

▲▼ 民雄分局防詐宣導 。（圖／民雄分局提供）

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