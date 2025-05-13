警界菁英到候用分局長　民雄分局林乙皓錄取候用分局長班

▲嘉警民雄副分局長林乙皓（圖右３）榮錄候用分局長 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

警政署10日公布「各縣(市)政府警察局候用分局長班第18期」錄取名單，民雄分局副分局長林乙皓以其卓越的警務能力與豐富的實務經驗錄取候用，實至名歸，全體同仁均深感光榮，特此張貼紅榜，獻上最誠摯的祝賀！

林副分局長係中央警察大學正科第66期公共安全學系畢業，90年警職生涯起始臺中縣警察局交通警察隊，93年調派嘉義縣警察局歷任竹崎分局、水上分局派出所所長、布袋、水上、竹崎、中埔分局偵查隊隊長、刑大副大隊長、中埔分局副分局長等職務，學經歷豐富。

在嘉義縣任職各分局偵查隊隊長期間，展現出積極勇於任事的精神，尤其擔任水上分局偵查隊長期間，偵破「虐童」與「醃頭」等兩件令人震驚的「親人加害」命案，使正義得以申張，其刑偵能力與對社會正義的堅持，令人欽佩景仰。其他帶領同仁破獲的重大案件，不勝枚數、績效斐然，深獲各級長官的讚賞與嘉許，於108年度榮獲全國模範警察殊榮，這不僅是對其個人專業能力的肯定，亦是長期以來奉獻警職的最佳證明。

林副分局長此次錄取候用分局長班，是民雄分局全體同仁的驕傲，分局長吳俊德表示，錄取候用分局長班顯示個人專業、品德操守與領導能力獲得大家認同，已具備領導分局、統籌地方警政業務之實力，期許林副分局長在未來的警務生涯中，持續精進，再創佳績，守護轄區治安，造福鄉里！