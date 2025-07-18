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嘉義地檢署攜手郵局反詐騙　宣導個人化郵票防詐騙

▲▼ 嘉義地檢署結合嘉義郵局，製作反詐騙宣導個人化郵票，機關合作，識詐阻詐雙管齊下】 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署結合嘉義郵局，製作反詐騙宣導個人化郵票 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於詐騙氾濫，嘉義地檢署結合嘉義郵局，製作反詐騙宣導的個人化郵票，透過宣導品的製作與發送，提升民眾識詐意識，避免受害；郵局在臨櫃業務，提高敏感度，對可能的被害人多予關懷探詢，透過阻詐以阻絕詐騙事件之發生。個人化郵票製作完成後，陳雍宗局長偕同政風室林軒竹主任、行銷科梁勤葳科長及何國榮股長至地檢署，與蔡宗熙檢察長、謝雯璣主任檢察官及政風室蔡崇正主任合影，機關合作，防制詐欺犯罪更具加乘效果。

▲▼ 嘉義地檢署結合嘉義郵局，製作反詐騙宣導個人化郵票，機關合作，識詐阻詐雙管齊下】 。（圖／嘉義地檢署提供）


嘉義郵局陳雍宗局長表示，中華郵政112年有效攔阻詐騙件數計1,643件，攔阻詐騙總金額新臺幣（下同）7億4,600萬餘元；113年有效攔阻詐騙件數成長至2,281件，攔阻詐騙總金額達8億9,600萬餘元，更獲頒金融反詐楷模獎，以肯定中華郵政在防制金融詐騙上的決心與能力。嘉義郵局近期也攔阻一樁數千萬元的領款，透過同仁不斷的詢問及勸阻，終於避免一齣悲劇又再發生。

▲▼ 嘉義地檢署結合嘉義郵局，製作反詐騙宣導個人化郵票，機關合作，識詐阻詐雙管齊下】 。（圖／嘉義地檢署提供）


嘉義地檢署蔡宗熙檢察長感謝郵局在阻詐方面的用心與努力，也籲請郵局同仁協助地檢署打擊詐騙威脅，在辦理業務過程中如遇疑義，請提高警覺，不厭其煩的向民眾宣導可能遭遇詐騙。若發現民眾提領金額用途無法明確說明；表情、神態不自然；或以不知名民間公司的APP作為投資依據或參考，務必即時通知警察到場處理，阻止民眾因此受騙而受到鉅額損失。

蔡檢察長表示，阻詐一次，即阻斷該名被害人後續可能持續遭詐的所有款項，表面上阻詐數十萬，實際上可能因此挽回被害人可能損失的上千萬。一次阻詐，救了一名被害人，也救了一家人，請同仁秉持助人為樂之理念，以細心、耐心及愛心積極阻止被害人受到詐騙。

反詐騙宣導之個人郵票，選用嘉義在地風景之郵票，主畫面為本署建築物，再加入反詐騙宣導元素(法務部廢柴圖案與貼紙，以及QRCode連結本署反詐騙影片專區)，透過賞心悅目的並茂文圖，欣賞、珍藏過程中加深反詐意識，達到宣導的效益。

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